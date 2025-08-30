Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quân đội nước ngoài tham gia tổng duyệt diễu binh A80

Thanh Niên
Thanh Niên
30/08/2025 11:33 GMT+7

Sau buổi tổng duyệt hôm nay 30.8, các khối quân đội nước ngoài sẽ tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 vào sáng 2.9 tới tại quảng trường Ba Đình.

Tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80) diễn ra sáng nay 30.8, có sự tham gia của quân đội 4 nước: Lào, Campuchia, Trung Quốc và Nga.

Quân đội nước ngoài trong lễ diễu binh A80 - Ảnh 1.

120 quân nhân Trung Quốc đã có mặt tại Việt Nam từ trưa qua 29.8 để tham gia buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sáng nay 30.8

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khối Quân đội Trung Quốc gồm 120 quân nhân thuộc đoàn Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc vừa có mặt tại Hà Nội trưa qua 29.8 để hôm nay cùng tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. 

Quân đội nước ngoài trong lễ diễu binh A80 - Ảnh 2.
Quân đội nước ngoài trong lễ diễu binh A80 - Ảnh 3.

Khối Quân đội Trung Quốc tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sáng 30.8

ẢNH: TUẤN MINH

Sau buổi tổng duyệt hôm nay, đoàn quân nhân Trung Quốc tiếp tục thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm chính thức sáng 2.9.

Khối Quân đội Nga tham gia diễu binh tại Việt Nam lần này gồm 33 quân nhân, đều rất trẻ và đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam.

Quân đội nước ngoài trong lễ diễu binh A80 - Ảnh 4.
Quân đội nước ngoài trong lễ diễu binh A80 - Ảnh 5.

Khối Quân đội Nga có 33 quân nhân...

ẢNH: ĐINH HUY


Quân đội nước ngoài trong lễ diễu binh A80 - Ảnh 6.

...họ đều là những người rất trẻ và lần đầu đến Việt Nam

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, khối trưởng, người từng có vinh dự đứng trong Tổ quân kỳ tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9.5.1945 - 9.5.2025) tại quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow (Liên bang Nga). 

Quân đội nhân dân Lào được thành lập ngày 20.1.1949, là lực lượng vũ trang chủ lực, mũi nhọn của Cách mạng dân tộc Lào. 

Quân đội nước ngoài trong lễ diễu binh A80 - Ảnh 7.

Khối Quân đội Lào

ẢNH: ĐINH HUY

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước, Quân đội nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh, gắn bó mật thiết với Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng liên minh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc của mỗi nước.

Quân đội nước ngoài trong lễ diễu binh A80 - Ảnh 8.

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước, Quân đội Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh bên nhau

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Nhận lời tham gia lễ diễu binh của Việt Nam, trước đó, khối Quân đội Hoàng gia Campuchia đã cùng tham gia 2 buổi hợp luyện và sơ duyệt tại quảng trường Ba Đình.

Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, Quân đội Campuchia và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chống lại kẻ thù chung, cho đến khi giành được chiến thắng, mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước mình.

Quân đội nước ngoài trong lễ diễu binh A80 - Ảnh 9.

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Sau buổi tổng duyệt hôm nay, các khối quân đội nước ngoài sẽ gia diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 vào sáng 2.9, tại quảng trường Ba Đình. 

