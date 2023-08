Quân đội Ukraine đánh giá thấp Nga nên chật vật trong phản công?

Theo CNN, binh sĩ quân đội Ukraine thừa nhận đã đánh giá thấp Nga trước khi tung ra cuộc phản công lớn vào đầu tháng 6. Trả lời phỏng vấn đài CNN, một chỉ huy đơn vị xe tăng có bí danh "Lotos" nói Nga đã có nhiều tháng chuẩn bị hệ thống phòng thủ, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc tấn công.

Hiện đang tham gia phản công ở miền nam Ukraine, vị sĩ quan này xác nhận "sẽ không dễ dàng như ở Kharkiv", nơi ghi nhận chiến thắng ngoạn mục của lực lượng Kyiv trong cuộc phản công tháng 9.2022.

Ông thừa nhận lực lượng Ukraine "đã trông đợi sức kháng cự yếu hơn. Nhưng quân Nga phòng thủ tốt, có chỉ huy".

Nhiều tuần đã trôi qua kể từ khi Ukraine tiến hành cuộc phản công rất được kỳ vọng nhằm giành lại các phần lãnh thổ ở miền đông và nam hiện do Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine chỉ mới đạt được những bước tiến nhỏ, chủ yếu vì do Nga đã xây dựng nhiều lớp phòng thủ phức tạp trên chiến tuyến trải dài gần 1000 km, với nhiều bãi mìn, chiến hào và chướng ngại vật chống tăng.

Hệ thống phòng ngự kiên cố này đã buộc lực lượng Ukraine phải ngừng sử dụng nhiều xe tăng hiện đại từ phương Tây để cử các nhóm nhỏ binh sĩ đi rà phá mìn thủ công. Theo báo The New York Times, nhiều đơn vị Ukraine do phương Tây huấn luyện đã từ bỏ chiến thuật NATO vì không hiệu quả.

Giới lãnh đạo Ukraine bất đồng vì phản công không đạt kỳ vọng?

Bước tiến chậm của cuộc phản công đã dẫn đến một số chỉ trích từ các đồng minh phương Tây.

Tuy nhiên, một binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị Vệ binh Quốc gia số 15 nói với CNN rằng những chỉ trích như vậy là sai. Người lính có tên Vitaly này khẳng định Ukraine "có thành công, khi ít khi nhiều tùy theo độ kiên cố". Vấn đề lớn nhất, theo ông là do Ukraine đã đánh giá thấp khả năng của Nga.