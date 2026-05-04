Quan hệ Ấn Độ - Việt Nam năng động và có tầm nhìn dài hạn

Đặc biệt coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 - 7.5.

Chia sẻ với báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa cho biết chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu tròn 1 thập kỷ hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79 và làm việc tại Mỹ, tháng 9.2024 ẢNH: TTXVN

"Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm này. Sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Ấn Độ và các cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương, vốn đã rất mạnh mẽ và năng động", Đại sứ Tshering W. Sherpa khẳng định.

Đại sứ cho biết, đối với quan hệ Ấn Độ - Việt Nam, có thể nói "bầu trời không giới hạn". Đây là một mối quan hệ năng động, hướng tới tương lai và có tầm nhìn dài hạn. Tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các giá trị chung, niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau.

"Đã đến lúc chúng ta chung tay chuyển đổi những giá trị chung này thành kết quả cụ thể. Hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu", Đại sứ Ấn Độ nhấn mạnh.

Nhìn lại chặng đường hơn 5 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, đặc biệt là 10 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, Đại sứ Tshering W. Sherpa cho rằng, Ấn Độ và Việt Nam là hai nền văn minh có quan hệ lâu đời từ hàng nghìn năm trước.

Theo Đại sứ Ấn Độ, Ấn Độ có mối quan hệ đối tác năng động với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đây là mối quan hệ đối tác hướng tới tương lai, dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Về quan hệ chính trị, lãnh đạo hai nước đã gặp nhau hơn 25 lần kể từ năm 2016, điều này phản ánh rất nhiều về điểm tương đồng trong lợi ích chiến lược cũng như thiện chí giữa hai nước. Thương mại hai nước đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua.

"Về kết nối, mới chỉ vài năm trước chúng ta không có chuyến bay thẳng nào, bây giờ có gần 90 chuyến bay mỗi tuần giữa Ấn Độ và Việt Nam. Đây chính là hệ số nhân thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và thương mại. Mới năm ngoái thôi, tôi được biết có gần 900.000 lượt du khách qua lại giữa Ấn Độ và Việt Nam", Đại sứ Tshering W. Sherpa cho biết.

Việt Nam là một đối tác quan trọng, chủ chốt

Kỳ vọng gì vào những bước phát triển mới giữa hai nước thông qua chuyến thăm lần này, đặc biệt về hợp tác kinh tế - thương mại, công nghệ xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo mà Ấn Độ đang có thế mạnh, Đại sứ Tshering W. Sherpa cho rằng, thương mại song phương hiện đang ở mức 16 tỉ USD. Tuy nhiên, hai bên có thể cùng nhau làm nhiều hơn nữa.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa ẢNH: ĐSQ ẤN ĐỘ

"Cả hai nước đều có lợi về nhân khẩu học, xã hội giàu khát vọng, và kỹ năng khởi nghiệp. Các giá trị chung và sự tin tưởng lẫn nhau cần được chuyển đổi thành kết quả cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại", Đại sứ Ấn Độ khẳng định.

Hai bên cần tìm các lĩnh vực hợp tác mới như công nghệ thông tin và truyền thông, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, dược phẩm, cũng như ô tô, vận tải và kết nối.

"Chính phủ Ấn Độ là đối tác sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, mang lại lợi ích cho người dân và xã hội hai nước", Đại sứ Tshering W. Sherpa nhấn mạnh.

Đại sứ Ấn Độ Tshering W. Sherpa cho rằng, Việt Nam là một đối tác quan trọng, chủ chốt trong chính sách "Hành động Hướng Đông" của Ấn Độ, và trong tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cả hai nước đều tin vào hòa bình, thịnh vượng, ổn định trong khu vực. Việt Nam cũng là đối tác quan trọng, chủ chốt của Ấn Độ trong khuôn khổ ASEAN.

"Ấn Độ cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện năng động với Việt Nam và sẽ đồng hành chặt chẽ cùng Việt Nam trong quan hệ đối tác tiến bộ, hướng tới tương lai này", Đại sứ cho biết.