Quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá

Nâng tầm quan hệ trên các kênh

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm VN; chúc mừng những thành tựu phát triển KT-XH mà Campuchia đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và sự điều hành của Quốc hội, Chính phủ Campuchia, đời sống nhân dân Campuchia ngày càng được nâng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định VN luôn ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng; nhấn mạnh quan hệ hai Đảng, hai nước VN - Campuchia là tài sản chung vô giá, cần tiếp tục nâng tầm quan hệ kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ để định hướng cho bộ, ngành, địa phương hai nước tăng cường hợp tác, giúp nhau cùng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Quốc hội tích cực thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước, phối hợp nghiên cứu, ban hành các chính sách tạo thuận lợi cho quan hệ hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước VN - Campuchia - Lào trong tình hình mới, nhất là sự tin cậy chính trị, hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh, gắn kết về kinh tế và thông hiểu, gắn bó giữa người dân; đồng thời đề cao vai trò của Đảng trong định hướng chiến lược cho tổng thể quan hệ song phương, ba bên, chỉ đạo sát sao Chính phủ, các bộ, ngành cụ thể hóa các kết quả đạt được; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế cuộc gặp giữa ba Thủ tướng, ba Chủ tịch Quốc hội, ba Bộ trưởng Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an/Nội vụ, ba Bộ trưởng Ngoại giao.

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, Tiểu vùng Mê Kông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của ASEAN và tầm quan trọng của môi trường hòa bình, ổn định với tất cả các nước trong khu vực và thế giới; khẳng định VN luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.

Thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế

Trong cuộc hội kiến chiều 28.7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary trao đổi các biện pháp cụ thể, thời hạn rõ ràng nhằm triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao, góp phần đưa quan hệ VN - Campuchia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, trong đó chú trọng duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên; tiếp tục đưa hợp tác quốc phòng - an ninh đi vào chiều sâu, tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; kiên trì nguyên tắc không để bất kỳ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; đẩy mạnh công tác phân giới, cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, được bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, cơ sở hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng; phối hợp hoàn thiện cơ chế hợp tác mới nhằm liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế; thúc đẩy kết nối tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Bavet - Phnom Penh; đẩy nhanh sửa đổi và ký mới các hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho giao thương và quản lý biên giới; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24.6.1967 - 24.6.2027), coi đây là mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước và đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đáp lại đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Campuchia về tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư từ VN, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ thêm về kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV đã đề ra nhiều chính sách, nghị quyết đổi mới mô hình phát triển, trong đó lấy đổi mới sáng tạo là nền tảng và hoàn toàn nhất trí đây là lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thể bổ sung cho nhau, đồng thời nhất trí khuyến khích doanh nghiệp VN mở rộng đầu tư sang Campuchia.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, LHQ và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông; duy trì trao đổi về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; phối hợp củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Hướng tới kim ngạch song phương 20 tỉ USD

Trước đó, sáng cùng ngày, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary.

Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ song phương, trong đó hợp tác Quốc hội là kênh quan trọng; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi đoàn, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và chuỗi cung ứng; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỉ USD, đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc và phối hợp bảo đảm đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao VN - Campuchia, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; nhấn mạnh đây là giá trị lịch sử cần được các thế hệ người dân hai nước bảo vệ và gìn giữ.

Đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao; tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trẻ; tăng cường phối hợp giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng là thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, được bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của Campuchia, quan hệ hữu nghị giữa hai nước; cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia VN hy sinh tại Campuchia.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực; tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mê Kông.