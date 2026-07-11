Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình

Sáng 11.7, chào đón nồng nhiệt đoàn công tác gồm 124 chiến sĩ quân đội, công an vừa về nước sau sứ mệnh hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất, Thủ tướng Lê Minh Hưng dành những lời cảm ơn chân thành tới các chiến sĩ.

Từng trải qua chiến tranh, thiên tai khốc liệt, nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia quý báu của bạn bè quốc tế, Việt Nam - đất nước "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa" thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn.

Thủ tướng nhấn mạnh các chiến sĩ quân đội, công an đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn ẢNH: VGP

Theo Thủ tướng, ngày nay, khi có điều kiện, năng lực, vị thế mới, Việt Nam luôn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm đóng góp nhiều hơn trong giải quyết những vấn đề chung của nhân loại.

Những năm qua, ngay sau các thảm họa thiên tai tại một số quốc gia, Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng, gửi phương tiện, trang bị và hàng hóa để tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiểm nguy, các đoàn công tác của Việt Nam luôn đạt những kết quả cụ thể về cứu nạn, cứu hộ, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam trách nhiệm, nghĩa tình; để lại ấn tượng đẹp về lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm, chuyên nghiệp, nhân văn.

Chuyến công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất lần này, những việc làm, kết quả của đoàn Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Venezuela ghi nhận và đánh giá cao.

Đặc biệt, quyền Tổng thống Venezuela đã đến tận doanh trại của đoàn công tác để biểu thị sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trao tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Anh hùng Venezuela cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Huy chương Anh hùng Venezuela cho thành viên đoàn công tác.

Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Vietnam Airlines, các cơ quan liên quan đã chủ động tham mưu, phối hợp lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và bảo đảm cho các hoạt động của đoàn cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

"Tôi đặc biệt biểu dương những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Các chiến sĩ đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đến đến Chính phủ và nhân dân Venezuela. "Chúng tôi coi những mất mát, thiệt hại to lớn của nhân dân Venezuela vừa qua cũng là những mất mát, đau thương của chính mình", Thủ tướng nói và mong cùng sự giúp sức của cộng đồng quốc tế, đất nước Venezuela anh em sẽ sớm vượt qua đau thương, mất mát và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn, do đó, chúng ta cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Thủ tướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) ẢNH: VGP

Thủ tướng đề nghị các cơ quan nâng tầm nhận thức về công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Xác định đây là một bộ phận quan trọng trong năng lực quốc gia nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh.

Chính phủ sẽ quan tâm tiếp tục ưu tiên đầu tư các phương tiện dò tìm nạn nhân, thiết bị cắt phá, thiết bị y tế dã chiến, phương tiện bảo hộ cá nhân; bảo đảm tốt nhất điều kiện an toàn, sức khỏe, tâm lý và hậu cần cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ...

Đồng thời, cần chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế về quản lý thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, đào tạo, huấn luyện, diễn tập. "Chúng ta cần kể đúng, kể hay, kể có chiều sâu về những việc làm tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, lan tỏa ý nghĩa của những hoạt động trách nhiệm, thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với bạn bè quốc tế", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, sức mạnh của quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ, mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc.