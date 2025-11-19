Quan hệ Việt Nam - Kuwait đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ

Học viện Ngoại giao Kuwait là cơ sở nghiên cứu, giáo dục uy tín hàng đầu, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Kuwait; một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Kuwait trong lĩnh vực đối ngoại, quan hệ quốc tế và ngoại giao hiện đại. Học viện còn là địa điểm tổ chức các hội nghị quốc tế, diễn đàn khu vực và chương trình giao lưu học thuật với sự tham dự của các nhà ngoại giao, học giả và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc vương, Hoàng thái tử, Chính phủ và nhân dân Kuwait đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao VN sự đón tiếp nồng hậu, thân tình và chu đáo. Đây là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao VN tới Kuwait sau 16 năm, đúng dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (10.1.1976 - 10.1.2026).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait ẢNH: TTXVN

Theo Thủ tướng, mỗi đất nước đều có con đường phát triển của riêng mình, nhưng VN và Kuwait cùng chia sẻ một tầm nhìn chung: chỉ bằng hợp tác chân thành, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trên tinh thần cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng niềm tin, cùng hành động, cùng phát triển; cùng tuân thủ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Thủ tướng khẳng định VN hết sức coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng, toàn diện với khu vực Vùng Vịnh nói riêng, Trung Đông nói chung, đặc biệt là với Nhà nước Kuwait. Mặt khác, quan hệ hợp tác kinh tế VN - Kuwait còn chưa tương xứng với tiềm năng, quan hệ chính trị - ngoại giao và còn chậm so với yêu cầu phát triển. Hai nước cần vượt qua những khó khăn, thách thức để cùng bước vào giai đoạn hợp tác phát triển mới với tâm thế mới, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn.

Thủ tướng cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, đã có các cuộc hội kiến rất chân thành, tình cảm, cởi mở và sâu sắc với Quốc vương, Hoàng thái tử và hội đàm rất thành công với Thủ tướng Kuwait; xác định quan hệ song phương toàn diện, bao trùm và đột phá hơn nữa trên các lĩnh vực. "Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm và những lời chia sẻ chân thành, ấm áp, từ trái tim đến trái tim của Quốc vương Kuwait. Ngài khẳng định hai nước luôn là người bạn đồng hành tin cậy, chân thành của nhau; Kuwait luôn coi VN là bạn tốt; lợi ích của VN cũng là lợi ích của Kuwait; quan tâm đến nhân dân VN như là nhân dân Kuwait. Tôi cũng khẳng định với Quốc vương rằng Kuwait luôn có một người bạn chân thành, tin cậy và đang phát triển mạnh mẽ là VN và VN luôn ở bên cạnh và cùng phát triển với Kuwait", Thủ tướng chia sẻ.

Sáng 18.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với một số bộ trưởng, lãnh đạo quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Kuwait để thúc đẩy hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược VN - Kuwait trên các lĩnh vực. Trước đó, vào tối 17.11 (giờ địa phương), Thủ tướng đã tới nhà riêng thăm nguyên Thủ tướng Kuwait Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah, người đã vun đắp và góp phần đưa quan hệ VN - Kuwait phát triển mạnh mẽ trong suốt nhiều thập niên qua. Trưa 18.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN rời Kuwait lên đường tới thăm chính thức Algeria theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân, Sifi Ghrieb.

Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược và đã có những trao đổi rất hiệu quả, thực chất; cùng thống nhất 9 lĩnh vực hợp tác trọng điểm trong thời gian tới. Theo đó, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, tích cực trao đổi đoàn cấp cao. Thúc đẩy hợp tác bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi nước, hợp tác về quốc phòng, an ninh, nhất là an ninh phi truyền thống, an ninh mạng (thực hiện Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng).

Cùng với đó, hai nước đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các lĩnh vực, đẩy mạnh trụ cột hợp tác về năng lượng, mở rộng hợp tác dầu khí, cung cấp dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí tạo đột phá trong quan hệ đầu tư, theo đó Kuwait tăng cường đầu tư, nhất là vào Trung tâm tài chính quốc tế tại VN; thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên hơn 12 - 15 tỉ USD vào năm 2030; sớm khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) VN - Kuwait; đồng thời thúc đẩy đàm phán, ký kết FTA giữa VN và Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC), sớm đàm phán Hiệp định bảo đảm an ninh lương thực và các dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại VN...

Thủ tướng nhấn mạnh qua gần 5 thập niên đồng hành, mặc dù thế giới trải qua rất nhiều biến động, nhưng VN và Kuwait luôn nhất quán "đồng hành bền bỉ, gắn kết chặt chẽ, tin tưởng sâu sắc, hành động thiết thực, hướng tới tương lai", tất cả vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Người đứng đầu Chính phủ VN khẳng định quan hệ VN - Kuwait hiện đang đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ, trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa Đông Nam Á và Vùng Vịnh, đồng thời là cầu nối hữu nghị vững chắc giữa châu Á và Trung Đông. Trên tầm cao mới là quan hệ Đối tác Chiến lược, VN - Kuwait sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để hỗ trợ cùng nhau phát triển, cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực, thế giới.

"Chúng ta tin tưởng rằng quan hệ VN - Kuwait không chỉ dừng lại ở những gì chúng ta đã có, không dừng lại ở văn kiện ngoại giao, mà sẽ trở thành một hành trình của niềm tin, sự gắn kết và hành động, của kết nối trái tim đến trái tim - bắt đầu bằng sự kết nối từ hai Nhà nước, hai Chính phủ, các địa phương, từ các cơ sở giáo dục đào tạo, viện nghiên cứu, từ những doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từng người dân hai nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.