Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc

Sáng 1.12, tại thủ đô Vientiane, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước CHDCND Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào Ảnh: TTXVN

Bổ sung nội hàm mới làm sâu sắc hơn quan hệ song phương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Lào; đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Lào tươi đẹp vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Chuyến thăm tới Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận và kế hoạch cấp cao, đặc biệt là kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng năm 2025 và Cuộc gặp lần thứ ba giữa 3 người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia. Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước vào chiều sâu thông qua các cơ chế hợp tác hiện có. Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược". Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp; gắn kết an ninh, quốc phòng với phát triển KT-XH.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng, ngân hàng - tài chính, du lịch hai nước, phấn đấu nâng kim ngạch lên 5 tỉ USD trong tương lai gần và hướng tới 10 tỉ USD trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật; nhất trí thúc đẩy kết nối về giao thông vận tải năng lượng điện, viễn thông, du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng về GD-ĐT và phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và giữa các địa phương.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quan tâm, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực ASEAN; bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông tác động đến hòa bình, ổn định và hợp tác của cả khu vực và thế giới.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan của hai nước trên các lĩnh vực trụ cột.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Cùng ngày, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào. Cùng dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; Ban lãnh đạo Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; và đông đảo thầy cô giáo, cán bộ, học viên học viện.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào Ảnh: TTXVN

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu chính sách với chủ đề: Kế thừa tình hữu nghị vĩ đại, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, củng cố hợp tác toàn diện và đẩy mạnh gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng cùng chí hướng, chung khát vọng, chung không gian sinh tồn và phát triển. Trong bao thế kỷ, nhân dân hai nước đã cùng trải qua những thử thách lớn của lịch sử, cùng đương đầu với sự khắc nghiệt của thiên nhiên để tồn tại, cùng bị thực dân, đế quốc xâm lược... Trong hoàn cảnh đó, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là lựa chọn duy nhất đúng, là tất yếu lịch sử mang tính chiến lược sống còn. Chính vì vậy, quan hệ Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, đã trở thành mối quan hệ đặc biệt, trong sáng, thủy chung hiếm có trong lịch sử, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đoàn kết gắn bó keo sơn chính là mạch nguồn của quan hệ Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư đề nghị phải nâng tầm từ hợp tác lên "gắn kết"; nhấn mạnh tới 3 hướng gắn kết: Gắn kết song phương; gắn kết tiểu vùng - đặc biệt là 3 nước Đông Dương; gắn kết khu vực và quốc tế.

Để kế thừa tình hữu nghị vĩ đại, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, củng cố hợp tác toàn diện và đẩy mạnh gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cần kiên định một số nền tảng chiến lược, đó là: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực, tài nguyên và không gian phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng Việt Nam và Lào còn là hai thành viên trong một cộng đồng lớn hơn là ASEAN. Trong ASEAN, tiếng nói chung của Việt Nam và Lào sẽ góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất; giữ vững nguyên tắc đồng thuận, tôn trọng lẫn nhau; bảo đảm ASEAN là trung tâm của các cấu trúc hợp tác khu vực, không bị chia rẽ, lôi kéo. Trong các cơ chế khu vực và quốc tế, sự phối hợp lập trường, hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào giúp mỗi nước bảo vệ tốt hơn lợi ích chính đáng của mình; góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào là tài sản vô giá mà tổ tiên và các thế hệ lãnh đạo cách mạng tiền bối của hai nước để lại, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải chăm lo giữ gìn, vun đắp, phát huy tài sản vô giá này. Đó là trách nhiệm chính trị, là nghĩa tình, là danh dự, là lẽ sống, là lương tri của hai dân tộc.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Lào trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia Trưa 1.12, thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia. Đây là huân chương cao quý nhất của Nhà nước CHDCND Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn góp phần quan trọng việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.