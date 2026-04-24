Quan hệ Việt Nam - Úc ngày càng phát triển mạnh mẽ

Đậu Tiến Đạt
24/04/2026 17:48 GMT+7

Sáng ngày 24.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Úc quan tâm và mong muốn muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Úc luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện cải cách nhằm đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của Úc gắn kết sâu sắc với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; nhấn mạnh Úc luôn ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Úc luôn là người bạn tin cậy, là Đối tác chiến lược toàn diện giàu tiềm năng và có vị thế, vai trò ngày càng tăng ở khu vực, cùng chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích chiến lược cũng như các điểm tương đồng về phát triển bao trùm, chuyển đổi xanh, kinh tế số và tự chủ chiến lược.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Úc ngày càng phát triển mạnh mẽ, tin cậy, thực chất và hiệu quả khi các lĩnh vực trụ cột trong Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 2024 - 2027 đều được triển khai đúng tiến độ, đến nay đã cơ bản hoàn thành 96%.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, vì vậy nhất trí tăng cường phối hợp để góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải và an ninh năng lượng.

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì đều đặn các trao đổi và tiếp xúc trên tất các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân; thúc đẩy thực chất, hiệu quả hợp tác về quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng và hợp tác biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Chính phủ Úc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các hội trí thức, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Úc ngày càng phát triển, cũng như giúp các giá trị văn hóa của Việt Nam đến gần hơn với người dân Úc.

Nhân dịp này, phía Việt Nam mong đón Thủ tướng Anthony Albanese sớm thăm lại; phía Úc cũng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm Úc vào thời điểm thích hợp.

Hoan nghênh Úc hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam

Để đạt hai mục tiêu 100 năm, mới đây Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra nhiều quyết sách quan trọng, Việt Nam hoan nghênh Úc hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam triển khai những chính sách then chốt này.

úc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
