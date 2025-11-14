Quán hủ tiếu ‘thả dây’ ở TP.HCM gây sốt bởi cách phục vụ độc lạ

Giữa TP.HCM, tồn tại quán hủ tiếu lạ đời với mô hình vô cùng lạ lùng.

Không gian quán hoàn toàn khác biệt không có kệ bày đồ ăn, không nồi nước lèo, thậm chí không thấy mặt bà chủ…

Tất cả những gì khách thấy chỉ có tấm bảng để chữ hủ tiếu đơn giản và vài bộ bàn ghế cho khách ngồi lại.

Để gọi món, thực khách phải ngước nhìn lên lầu và lớn tiếng thông báo cho chủ quán. Ngay lập tức, bà chủ xuất hiện để nhận đơn, chỉ trong vài phút đã có phần hủ tiếu nóng hổi được thả xuống cho khách bằng hình thức độc đáo và hay ho như thế này.

Quán nằm trong con hẻm kế bên khu chợ trên đường Trần Hữu Trang (TP.HCM), nên được nhiều người ghé qua dùng bữa và 12 giờ trưa là thời điểm quán đông khách nhất.

Chỉ trong vài phút đã có phần hủ tiếu nóng hổi được thả xuống cho khách bằng hình thức độc đáo và hay ho như thế này. ẢNH: KHÁNH NGÂN

Những năm trước đây, khi chưa có hình thức bán thả dây này thì quán hủ tiếu của bà Hồng cũng như bao quán khác. Từ khi đại dịch Covid -19 ập đến buộc mọi người phải giãn cách xã hội, nhưng khách vẫn nhớ đến món hủ tiếu của bà Hồng. Vì vậy, bà đã tìm cách để vừa đảm bảo an toàn vừa có thể phục vụ khách.

Đối với những vị khách lần đầu ghé qua, họ cảm thấy thú vị vì cách bán độc đáo của quán và chia sẻ lên mạng xã hội. Vì thế, quán bất ngờ nổi tiếng cho nên lượng khách mới tìm tới quán cũng đông hơn.

Bên cạnh đó, điều giữ chân thực khách không chỉ là sự tò mò về mô hình bán thả dây, mà nhiều khách chia sẻ họ vốn là khách quen của quán trong suốt mấy năm nay nhờ hương vị thơm ngon và giá cả phải chăng.

Từ ngày chuyển sang cách bán thả dây, bà chủ tâm sự việc buôn bán không thay đổi gì nhiều, khách vẫn ghé ủng hộ như bao năm qua.

Công việc này dần trở thành niềm vui tuổi xế chiều của bà. ẢNH: TRÂN DƯƠNG

Tuy đã ngoài 70, bà Hồng vẫn miệt mài bên quán hủ tiếu nhỏ của mình, bà cùng người thân trong gia đình đã duy trì cách bán này qua nhiều năm. Đối với bà, chiếc dây kéo không chỉ là kế sinh nhai mà còn là sợi dây kết nối bà với thực khách, là công cụ để bà trao từng tô hủ tiếu thơm ngon và đầy tâm huyết đến khách hàng. Công việc này dần trở thành niềm vui tuổi xế chiều của bà.