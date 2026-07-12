Quán internet 'xuống đèn' sau 22 giờ đêm

T IẾC NHƯNG PHẢI CHẤP HÀNH

Khi đồng hồ điểm 21 giờ 57, tiếng hô của một nam thanh niên vang lên giữa căn phòng gần 30 máy tính tại một tiệm internet: "Ráng thắng ván này nha". Những ngón tay lướt liên tục trên bàn phím, tiếng chuột máy tính dồn dập xen lẫn tiếng trao đổi chiến thuật của các thành viên trong đội.

Từ sau 1.7, cứ gần đến 22 giờ, nhân viên thông báo cho người chơi quán sắp đóng cửa ẢNH: THANH NAM

21 giờ 58, một nhân viên của quán đứng dậy, đi từng dãy máy rồi nói lớn: "Anh em tranh thủ kết thúc trận giúp em, 2 phút nữa quán đóng cửa". Không khí bỗng trở nên xôn xao. "Cho em thêm 10 phút được không anh?", "Đánh xong trận này thôi"…, những lời năn nỉ xuất hiện liên tiếp. Nhân viên chỉ cười ái ngại và nói: "Thông cảm giúp em, bên em không dám để quá giờ".

Đúng 22 giờ, hệ thống tự động đăng xuất tài khoản, những màn hình vừa còn rực sáng đồng loạt chuyển sang đen; tiếng bàn phím, tiếng hò hét và âm thanh trong game bỗng chốc biến mất. Chỉ vài phút sau, căn phòng vốn đông nghịt người đã gần như trống trơn.

Khung cảnh ấy được ghi nhận tại một quán internet trên đường Nguyễn Gia Trí (P.Bình Thạnh, TP.HCM) vào những ngày đầu tháng 7. Anh Đỗ Văn Hiền (37 tuổi, chủ quán) cho biết trước đây việc khách chơi đến khuya, thậm chí xuyên đêm là chuyện rất bình thường. "Từ ngày 1.7.2026, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm quy định về điều kiện hoạt động có thể bị xử phạt từ 10 - 15 triệu đồng theo khoản 3 điều 100 Nghị định 174. Vì vậy chúng tôi phải chấp hành nghiêm", anh nói.

Theo anh Hiền, hiện quán cài đặt hệ thống tự động đăng xuất đúng 22 giờ để tránh phát sinh trường hợp khách xin chơi thêm vài phút. "Tôi cũng tiếc doanh thu, nhưng quy định là quy định, phải chấp hành nghiêm túc", anh cho hay.

Khung thời gian từng đông nhất giờ trở nên im lặng

Không chỉ quán của anh Hiền, nhiều điểm kinh doanh internet tại TP.HCM cũng đang thay đổi cách vận hành.

Cảnh người chơi thức khuya cày game xuyên đêm không còn sau khi Nghị định 174 có hiệu lực ẢNH: THANH NAM

Chị Hà Thị Nguyệt Ngân (28 tuổi, chủ một quán internet trên đường Tô Vĩnh Diện, P.Linh Trung, TP.HCM) cho biết trước đây quán hoạt động 24/24. "22 giờ trước đây mới là lúc khách bắt đầu đông nhất. Khoảng thời gian từ 22 giờ đến 1 giờ sáng luôn là khung giờ vàng. Nhiều hôm cuối tuần kín chỗ, khách phải ngồi chờ máy mới có chỗ chơi. Tuy nhiên từ ngày 1.7, quán chỉ mở cửa từ 8 - 22 giờ", chị nói.

Cũng theo chị Ngân: "Ngày đầu tiên áp dụng vẫn có nhiều bạn xin chơi thêm vì đang ở trận game quyết định, nhưng tôi không dám; chỉ cần quá giờ là có nguy cơ bị xử phạt. Việc đóng cửa sớm khiến doanh thu giảm đáng kể, tiền giờ chơi ban đêm gần như mất hẳn; doanh thu đồ ăn, nước uống cũng giảm theo".

Để thích nghi, chị Ngân chuyển sang tổ chức các giải đấu ban ngày vào cuối tuần, đồng thời triển khai nhiều chương trình giảm giá vào buổi sáng và chiều nhằm kéo khách đến sớm hơn. "Kinh doanh chắc chắn bị ảnh hưởng, nhưng tôi xác định phải tuân thủ. Điều mong muốn nhất của tôi là tất cả các quán đều chấp hành để tạo sự công bằng".

Anh Vũ Trung Hiếu (31 tuổi, chủ một quán internet trên đường Thành Thái, P.Diên Hồng, TP.HCM) cũng có chung nhận định. Theo anh, nguồn thu từ ban đêm trước đây chiếm tỷ trọng khá lớn. "Không chỉ tiền giờ chơi mà cả đồ ăn, nước uống, dịch vụ đi kèm đều tập trung vào khung giờ khuya; nay gần như không còn", anh nói.

Dù vậy, anh Hiếu cho rằng việc đóng cửa lúc 22 giờ cũng mang lại một số thay đổi tích cực. "Nhân viên không còn phải thức xuyên đêm như trước nên sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi cũng ổn định hơn", anh kể.

Thay đổi thói quen

Nếu chủ quán phải thay đổi cách kinh doanh thì nhiều game thủ cũng đang điều chỉnh lịch sinh hoạt. Lê Gia Huy (22 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết trước đây thường cùng bạn bè chơi game từ tối đến rạng sáng. "Hơn một tuần nay, các quán quen đều đóng cửa lúc 22 giờ nên tụi mình không còn lựa chọn", Huy nói.

Nhiều người trẻ cho biết việc các quán internet đóng cửa lúc 22 giờ cũng mang lại một số thay đổi tích cực ẢNH: THANH NAM

Huy cũng cho rằng quy định mới ban đầu khiến nhiều người chưa quen nhưng cũng tạo cơ hội để cân bằng lại thời gian. "Trước đây có khi chơi đến 2 - 3 giờ, hôm sau rất mệt; giờ về sớm nên mình ngủ sớm, hôm sau cũng tỉnh táo hơn", Huy cho hay.

Một số người chơi khác cũng chia sẻ việc có "điểm dừng bắt buộc" khiến họ chủ động sắp xếp thời gian giải trí thay vì kéo dài các trận game đến khuya.

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Như, chuyên gia nghiên cứu sức khỏe tinh thần thanh thiếu niên, làm việc tại Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM), quy định giới hạn thời gian hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể tạo ra những thay đổi tích cực đối với một bộ phận người trẻ.

"Một quy định tạo ra điểm dừng cố định lúc 22 giờ sẽ giúp một bộ phận người trẻ từng cày game xuyên đêm có cơ hội điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt. Khi không còn lựa chọn tiếp tục chơi tại quán, họ có xu hướng trở về nhà sớm hơn, ngủ sớm hơn hoặc dành thời gian cho những hoạt động khác. Quy định này đồng thời tạo điều kiện để một bộ phận người trẻ phân bổ thời gian cho học tập, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý", bà Như nói.

Theo Huy, quy định mới ban đầu khiến nhiều người chưa quen nhưng cũng tạo cơ hội để cân bằng lại thời gian ẢNH: THANH NAM