Quán karaoke Nữ Hoàng tại Bình Phước đang cháy

Chiều 8.11, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an phường Bình Phước đang nỗ lực dập tắt vụ cháy quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai).

Công an đang nỗ lực chữa cháy ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, người dân bất ngờ thấy khói bốc ra từ quán karaoke Nữ Hoàng (Queen).

Ngay sau đó, sự việc được báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đồng Nai và Công an phường Bình Phước.

Khói đen bốc lên dữ dội từ đám cháy tại quán karaoke Nữ Hoàng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Công an đang nỗ lực chữa cháy ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Phước cũng đã huy động 100% lực lượng đến hiện trường, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh quán karaoke.

Các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai cũng đã có mặt để tham gia chữa cháy.

Đến 17 giờ 35 phút, các lực lượng vẫn đang tiếp tục nỗ lực dập tắt đám cháy ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đến 17 giờ 35 phút, các lực lượng vẫn đang tiếp tục nỗ lực dập tắt đám cháy quán karaoke. Phóng viên Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.