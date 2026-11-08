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    Quán karaoke Nữ Hoàng tại Bình Phước đang cháy

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy vào chiều 8.11. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

    Chiều 8.11, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an phường Bình Phước đang nỗ lực dập tắt vụ cháy quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai).

    Quán karaoke Nữ Hoàng tại Bình Phước đang cháy- Ảnh 1.

    Công an đang nỗ lực chữa cháy

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Quán karaoke Nữ Hoàng tại Bình Phước đang cháy- Ảnh 2.

    Các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Trước đó, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, người dân bất ngờ thấy khói bốc ra từ quán karaoke Nữ Hoàng (Queen).

    Ngay sau đó, sự việc được báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đồng Nai và Công an phường Bình Phước.

    Quán karaoke Nữ Hoàng tại Bình Phước đang cháy- Ảnh 3.

    Khói đen bốc lên dữ dội từ đám cháy tại quán karaoke Nữ Hoàng

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Quán karaoke Nữ Hoàng tại Bình Phước đang cháy- Ảnh 4.

    Công an đang nỗ lực chữa cháy

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Nhận được tin báo, Công an phường Bình Phước cũng đã huy động 100% lực lượng đến hiện trường, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh quán karaoke.

    Các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai cũng đã có mặt để tham gia chữa cháy.

    Quán karaoke Nữ Hoàng tại Bình Phước đang cháy- Ảnh 5.
    Quán karaoke Nữ Hoàng tại Bình Phước đang cháy- Ảnh 6.
    Quán karaoke Nữ Hoàng tại Bình Phước đang cháy- Ảnh 7.

    Đến 17 giờ 35 phút, các lực lượng vẫn đang tiếp tục nỗ lực dập tắt đám cháy

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Đến 17 giờ 35 phút, các lực lượng vẫn đang tiếp tục nỗ lực dập tắt đám cháy quán karaoke. Phóng viên Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc. 

    Quán karaoke Nữ Hoàng tại Bình Phước đang cháy- Ảnh 8.

    Công an đang nỗ lực chữa cháy

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

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