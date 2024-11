Quặn lòng những hoàn cảnh trẻ mồ côi sau bão số 3 ở Yên Bái

Ngày 1.11, tại TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái), Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức ký kết chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ 12 trẻ mồ côi do bão số 3 tại Yên Bái.

Tham dự chương trình có nhà báo Trần Việt Hưng, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; bà Nông Thị Kim Cúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái; bà Nguyễn Thu Hương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Yên Bái; anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái; anh Triệu Trí Lộc, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái.

Nhà báo Trần Việt Hưng và Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái trao tiền bảo trợ cho trẻ mồ côi tại Yên Bái ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

"Con nhớ bố mẹ quá"

Cả 12 em được Báo Thanh Niên bảo trợ, đều có hoàn cảnh rất đáng thương. Trong đó, có 3 em nhỏ trong cùng một gia đình (cư trú tại xã Lương Thịnh, H.Trấn Yên) đã mồ côi cả bố và mẹ sau bão.

Bé lớn nhất là Vũ Quốc Bảo 12 tuổi. Bảo có 2 em là Vũ Quốc Việt 10 tuổi và Vũ Quỳnh Mai mới 5 tuổi. Đêm xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp cả hai bố mẹ em mãi là nỗi ám ảnh trong cuộc đời 3 đứa trẻ. Bố mẹ em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, anh Vũ Đức Ngọc mới 32 tuổi và chị Hồ Thị Dinh mới 29 tuổi.

Nhà báo Trần Việt Hưng trao quà và động viên em nhỏ mồ côi bố trong cơn bão số 3 ẢNH: VŨ THƠ

Theo chia sẻ của ông Hồ Sĩ Vân (ông ngoại Bảo), khu vực nhà Bảo ở đã được cảnh báo nguy hiểm, nên các em được sơ tán đến ở nhà ông bà.

Tuy nhiên, sau khi bão tan, bố mẹ Bảo về dọn dẹp nhà cửa và ngủ lại nhà. Không ngờ vụ sạt lở đất đã vùi lấp cả hai người, để lại 3 đứa trẻ con còn non nớt. "Từ hôm đó đến nay, cháu Mai vẫn ngơ ngác gọi tên bố mẹ và nói: "Con nhớ bố mẹ quá", ông Vân ngậm ngùi.

Ông Hồ Sĩ Vân (ông ngoại của 3 trẻ mồ côi) kể về những mất mát, đau thương sau cơn bão số 3 ẢNH: VŨ THƠ

Trong số những trẻ em bị mất người thân có 2 bé Trần Lê Phúc An (10 tuổi) và Trần Anh Tú (3 tuổi). Bố các bé là ông Trần Đông (Trưởng Công an xã Vân Hội, H.Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), đã mất khi đang trực phòng chống bão lũ. Có bé còn vừa mới cai sữa cũng đã mồ côi mẹ do sạt lở đất, trong khi gia đình thuộc hộ cận nghèo, như bé Đặng Bảo Trâm tại H.Văn Yên (tỉnh Yên Bái…).

‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’ sau bão Yagi: Báo Thanh Niên bảo trợ 12 trẻ mồ côi ở Yên Bái

Giúp trẻ mồ côi có tương lai tốt đẹp hơn

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ, cơn bão số 3 đã qua đi nhưng để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh phía bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái. "Một nỗi đau không gì có thể bù đắp được khi nhiều gia đình mất đi người thân, trong đó, nhiều em nhỏ mãi mãi không còn được thấy người cha, người mẹ thân yêu của mình", anh Hưng bày tỏ.

Anh Trần Việt Hưng phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Theo anh Hưng, là diễn đàn của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, với phương châm hành động "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy", ngay trong thời gian mưa lũ, Báo Thanh Niên đã kêu gọi bạn đọc cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Tại Yên Bái, Báo Thanh Niên cử phóng viên triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái trao gần 1 tỉ đồng cho các hộ gia đình có người mất; hộ dân bị sập nhà vì bão lũ.

Anh Trần Việt Hưng trao biển tượng trưng số tiền bảo trợ trẻ mồ côi cho Tỉnh đoàn Yên Bái ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Bước vào giai đoạn tái thiết, khắc phục hậu quả sau bão, Báo Thanh Niên triển khai ngay chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3 tại các tỉnh phía bắc. Yên Bái là địa phương thứ 3 Báo Thanh Niên triển khai chương trình.

Trong 5 năm tới, báo sẽ nhận bảo trợ 12 trẻ em mồ côi tại tỉnh Yên Bái, tổng số tiền bảo trợ trên 1,3 tỉ đồng. Đây là số tiền do bạn đọc, các nhà hảo tâm đóng góp, thông qua Báo Thanh Niên để thực hiện các hoạt động tái thiết sau bão số 3. Số tiền bảo trợ sẽ được chuyển cho Tỉnh đoàn Yên Bái để trao tới các trường hợp được bảo trợ với mức 2 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Trần Việt Hưng trao quà cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Anh Hưng cũng cho biết, buổi lễ ký kết bảo trợ hôm nay, nằm trong dự án "Nối vòng tay ấm" do T.Ư Đoàn tổ chức và chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mà Báo Thanh Niên đã phát động vào ngày 16.9.2021, bảo trợ các em nhỏ không may mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid-19.

Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, Báo Thanh Niên đã vận động được hơn 63 tỉ đồng bảo trợ cho hàng trăm em nhỏ khắp nơi trên cả nước. Anh Hưng mong muốn thông qua chương trình này sẽ hỗ trợ phần nào giúp các em vượt qua những khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Những trẻ em được bảo trợ đến tham dự chương trình ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

"Chúng tôi rất xúc động"

Phát biểu tại chương trình, anh Hà Đức Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Thanh Niên đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc. Anh Hải cho biết, thời gian qua, Yên Bái bị ảnh hưởng bởi cơn bão lịch sử, hậu quả vô cùng nặng nề, trong đó có 54 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại và tổn thất về tài sản với con số tạm tính trên 6.000 tỉ đồng. "Đây là thiệt hại vô cùng lớn bởi ngân sách toàn tỉnh thu 1 năm chỉ 5.000 tỉ đồng", anh Hải chia sẻ.

Anh Hải cũng cho biết, khi cơn bão ảnh hưởng nặng nề đến địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp đã dành toàn bộ thời gian, công sức, cùng bà con nhân dân vượt qua mất mát của cơn bão. Đồng thời, tỉnh đã nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị khắp cả nước.

Anh Hà Đức Hải cho biết rất xúc động với chương trình của Báo Thanh Niên ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

"Chúng tôi rất xúc động được đón nhận sự đồng hành của Báo Thanh Niên. Khi cơn bão xảy ra, đây là lần thứ 3 chúng tôi phối hợp với Báo tổ chức các chương trình đồng hành với bà con vượt qua khó khăn.

Việc ký kết chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" bảo trợ 12 trẻ côi do bão lũ, là hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp cho 12 cháu mồ côi vượt qua khó khăn, tiếp tục chặng đường rất dài phía trước", anh Hải bày tỏ.

Anh Trần Việt Hưng trao biển quà tặng các trường học cho anh Triệu Trí Lộc ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Tại chương trình, đại diện Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Yên Bái đã trao hỗ trợ trẻ em mồ côi trong 3 tháng, mỗi tháng 2 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ được chuyển cho Tỉnh đoàn Yên Bái để tiếp tục trao cho các em ăn học trong 5 năm tới hoặc đến năm 18 tuổi.

Anh Trần Việt Hưng và anh Triệu Trí Lộc trao quà cho học sinh Trường THCS Nguyễn Du TP.Yên Bái ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Báo Thanh Niên đã trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị mất nhà cửa do cơn bão số 3. Quà tặng do Hiệp hội Điều Việt Nam ủng hộ. Dịp này, Công ty CP đầu tư quốc tế Hải Hà thông qua Báo Thanh Niên trao 1.500 suất đồ dùng học tập trị giá 100 triệu đồng cho các trường THCS và tiểu học của Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt trong cơn bão số 3.