Quản lý chặt và nghiêm trị hành vi mua bán, sử dụng trái phép xyanua

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.HCM vừa tổ chức sơ kết thực hiện Kế hoạch số 3380/KH-CATP ngày 9.9.2024 về tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là chất độc xyanua.

Các bị can trong vụ mua bán trái phép chất độc xyanua mà Công an Q.12, TP.HCM triệt phá ẢNH: CTV

Công an TP.HCM cho biết qua công tác nghiệp vụ, nhận thấy tình hình quản lý hoạt động kinh doanh hóa chất độc hại (đặc biệt là chất độc xyanua) còn nhiều sơ hở, thiếu sót. Bên cạnh đó, lực lượng công an ghi nhận một số vụ giết người, cướp tài sản hoặc tự tử có nguyên nhân xuất phát từ việc mua bán trái phép chất độc xyanua. Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn TP.HCM.

Sau gần 2 tháng thực hiện tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp Công an TP.HCM khởi tố 6 vụ án/31 bị can để điều tra về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất độc, thu giữ hơn 9,7 tấn xyanua và hàng trăm kg a xít cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đồng thời khẩn trương truy xét các đầu mối tiêu thụ xyanua tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hồi 313,5 kg xyanua mua bán trái phép.

Quá khủng khiếp

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ lo ngại. "Vì lợi nhuận, những kẻ xấu sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả việc buôn bán chất độc gây hại cho cộng đồng. Rất mong cơ quan công an làm rõ nguồn gốc của số lượng lớn xyanua này, cũng như các đường dây mua bán đã hoạt động trong thời gian bao lâu, phải triệt phá tận gốc. Thật sự quá khủng khiếp!", BĐ Đăng Minh đề nghị.

Chất độc xyanua được công an thu giữ ẢNH: CTV

Còn BĐ Phương Tuyền viết: "Sự dễ dàng trong việc mua bán xyanua, a xít cho thấy lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác quản lý. Cần phải có những biện pháp mạnh mẽ để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan".

"Phải quy định chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu xyanua, a xít chỉ cho phép một số ít cơ sở uy tín. Người mua phải đăng ký, xác minh thông tin và có giấy phép hợp lệ. Áp dụng công nghệ AI để theo dõi lưu chuyển xyanua, a xít và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", BĐ Phuong Dang đề nghị.

Cần kiểm soát đường đi của hóa chất

Nhiều ý kiến cho rằng cần siết chặt quản lý, tăng hình phạt đối với việc mua bán, sử dụng trái phép xyanua, a xít... "Để ngăn chặn tình trạng mua bán xyanua, a xít trái phép, cần thiết phải có một hệ thống quản lý chặt chẽ, theo dõi từng khâu trong chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất đến người sử dụng cuối cùng. Chúng ta phải kiểm soát được chi tiết đường đi của các loại hóa chất độc hại này", BĐ Nhân Trí góp ý.

Cùng quan điểm, BĐ Huỳnh Phạm ý kiến: "Tính độc hại của xyanua và những hạn chế của khung pháp lý hiện tại đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn. Việc xếp xyanua, cũng như nhiều loại hóa độc hại khác, vào danh mục chất hạn chế đặc biệt sẽ giúp chúng ta vừa tăng cường quản lý, vừa tạo ra một rào cản pháp lý vững chắc để ngăn chặn các hành vi vi phạm".

"Pháp luật phải tăng nặng hình phạt đối với hành vi mua bán, sử dụng trái phép xyanua, a xít... sẽ tạo ra sức răn đe mạnh mẽ, khiến những kẻ có ý định vi phạm pháp luật phải đắn đo, suy nghĩ kỹ trước khi hành động", BĐ Kim Ngân đề nghị.



* Việc quy định trách nhiệm hình sự đối với những người kinh doanh hóa chất độc hại sẽ tạo ra một rào cản mạnh mẽ, ngăn chặn các hành vi buôn bán trái phép và sử dụng hóa chất để gây án. Hải Ân * Tình trạng mua bán dễ dàng các loại hóa chất độc hại đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Việc ban hành quy định để quản lý chặt chẽ các chất này là vô cùng cấp thiết. Mạnh Linh