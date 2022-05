Quản lý cũ tiết lộ các hãng phim không muốn mời Johnny Depp

Hôm 19.5 (giờ địa phương), phiên xử liên quan đến vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard tiếp tục diễn ra tại tòa án Fairfax, Virginia (Mỹ). Theo People, Tracey Jacobs - người đại diện cũ của tài tử phim Cướp biển vùng Caribbean, đã làm chứng rằng các hãng phim ngày càng do dự việc tuyển chọn Depp vì biết đến những hành vi thiếu chuyên nghiệp của anh trên phim trường.

Tracey Jacobs cho biết trong những năm đầu hợp tác, Johnny Depp từng bước trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong 10 năm cuối họ làm việc chung, mọi thứ đã trở nên phức tạp do hành vi thiếu chuyên nghiệp của nghệ sĩ này. Người đại diện cũ tố sao phim The Tourist liên tục đến muộn trong hầu hết những bộ phim sau đó khiến cô bị người khác than phiền, trách móc.

“Lúc đầu, êkíp rất yêu quý anh ấy vì anh ấy luôn cư xử tuyệt vời với đoàn phim. Nhưng qua thời gian, họ khó chịu khi phải ngồi hàng giờ đồng hồ để chờ đợi ngôi sao của bộ phim xuất hiện. Dần dần, những tin tức về điều này lan rộng trong ngành, điều đó khiến mọi người miễn cưỡng làm việc cùng anh ấy trong khoảng thời gian cuối cùng chúng tôi đồng hành cùng nhau”, vị này kể.

Tracey Jacobs cũng cho biết cô đã phải bay đến Úc 2 lần trong quá trình quay phần 5 của Cướp biển vùng Caribbean chỉ để giải quyết các vấn đề liên quan đến hành vi thiếu chuyên nghiệp của Depp. Trước tình trạng này, Jacobs đã khuyên ngôi sao sinh năm 1963. Cô kể: “Tôi đã thành thật nói chuyện với anh ấy, khuyên rằng: 'Anh phải ngừng hành vi này lại, chúng sẽ làm tổn hại đến anh'. Và cuối cùng điều đó đã đúng”.

Vị này khẳng định trong các cuộc trao đổi với cô, không ai ở Disney cam kết mời Depp đóng phần 6 của Cướp biển vùng Caribbean. “Vị thế ngôi sao của anh ấy mờ dần đi. Mọi người liên tục bàn tán và đặt câu hỏi về hành vi của anh ấy”, Tracey Jacobs nói thêm. Vị này cho biết hành vi thiếu chuyên nghiệp trên phim trường cùng chuyện sử dụng chất kích thích đã ảnh hưởng đến danh tiếng của nam diễn viên tại Hollywood. Năm 2016, Jacobs bị Depp sa thải sau khoảng 30 năm làm việc chung.

Cũng trong phiên xử hôm 19.5, Joel Mandel - cựu quản lý tài chính của Johnny Depp, đã làm chứng rằng hành vi của tài tử càng ngày trở nên thất thường và mất kiểm soát. Theo NBC News, Mandel kể rằng hành vi của nam diễn viên bắt đầu thay đổi từ năm 2010, thời điểm mà Depp sử dụng rượu và ma túy hằng ngày. Về sau, sự tỉnh táo nhờ tránh xa chất kích thích đã khiến ông bố hai con khá hơn nhưng anh cũng bắt đầu thể hiện sự khó chịu của mình một cách hung hăng.

“Thuyền trưởng Jack Sparrow” ngày càng ít kiềm chế hơn. “Depp dần trở nên ít bận tâm đến việc liệu mình có làm ai đó buồn bực không. Anh ấy thoải mái với việc xả giận một cách hung hăng khi đang bực mình hay thất vọng vì chuyện gì đó”, Joel Mandel nói thêm.