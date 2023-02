Quản lý người nuôi chó, mèo ở chung cư cao cấp TP.HCM thế nào, có được phạt?

Ngoài các chung cư ở TP.HCM có quy định cấm nuôi chó, mèo thì một số chung cư cao cấp cho nuôi chó, mèo kèm theo các quy định cụ thể.

Bắt buộc ký quỹ 5 triệu đồng/thú nuôi

Chị T.N (40 tuổi, cư dân Masteri Thảo Điền, TP.Thủ Đức) cho biết chung cư chị cho nuôi chó, mèo; quy định nuôi chó, mèo thế nào đã được phổ biến đến cư dân. Chị N. cũng nuôi 2 con mèo trong căn hộ, chấp hành quy định nên chưa bao giờ nhận bất cứ phàn nàn nào từ hàng xóm.

Theo chị N., dù có quy định về thú nuôi trong chung cư nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số trường hợp vi phạm như: dắt chó ra ngoài không rọ mõm, dắt chó vào khu vực cấm thú nuôi… bị cư dân chụp lại đưa lên nhóm. Sau khi xử lý xong, ban quản trị sẽ thông báo lên nhóm để cư dân nắm tình hình.

Việc nuôi chó, mèo ở chung cư vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi Ngọc Dươnng

Chị N. cho hay, quy định về thú nuôi đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua. Trước đó, ban quản trị đã tham khảo ý kiến các chuyên gia, cư dân cũng như quy định các chung cư lân cận để xây dựng dự thảo quy định về thú nuôi.

Dự thảo quy định này đã được công bố rộng rãi bằng nhiều hình thức trước 15 ngày tổ chức Hội nghị nhà chung cư để cư dân xem xét và quyết định. Trong Hội nghị được tổ chức vào tháng 7.2022, cư dân đã thông qua quy định về thú nuôi.

Theo đó, nội dung này yêu cầu cư dân ký quỹ 5 triệu đồng/thú nuôi khi đăng ký. "Việc này nhằm đảm bảo xử lý hiệu quả các vi phạm và khắc phục các hậu quả nếu thú nuôi gây ra sự cố. Tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả ngay khi cư dân làm thủ tục hủy đăng ký nuôi thú nuôi. Toàn bộ tiền ký quỹ được để trong trong tài khoản riêng thuộc quỹ vận hành và được báo cáo rộng rãi đến cư dân định kỳ hàng tháng", thông báo của Ban quản trị chung cư Masteri Thảo Điền cho hay.

Ban quản trị chung cư giải thích, mục đích trên hết của các quy định là để quản lý hiệu quả việc nuôi thú nuôi tại cụm chung cư, đảm bảo an toàn cho cộng đồng cư dân, vệ sinh môi trường của cụm chung cư.

Theo thông báo của ban quản trị gửi cư dân qua email, dán ở bảng tin, thang máy, các sảnh tòa nhà, từ ngày 8.9.2022, những thú nuôi không đăng ký hoặc không đủ điều kiện đăng ký sẽ không được vào các khu vực diện tích sở hữu chung để đảm bảo an toàn cho cư dân.

Sau khi chốt danh sách đăng ký thú nuôi như thông báo, ban quản trị chung cư cũng gửi toàn bộ hồ sơ đến bác sĩ thú y để rà soát, xác nhận thông tin. Đồng thời, in thẻ định danh theo từng kích cỡ của thú nuôi và cung cấp cho cư dân đủ điều kiện đăng ký.

Chung cư Saigonres Plaza (Q.Bình Thạnh) cấm nuôi chó, mèo Diệu Mi

Theo chị N., thẻ này dùng để đeo vào cổ chó, mèo khi cho chó, mèo ra khỏi nhà, bảo vệ có thể dựa vào đây để biết thú nuôi đã được đăng ký với ban quản lý hay chưa. Với quy định này, chung cư Masteri Thảo Điền cũng khuyến cáo để tránh bất tiện, cư dân là chủ thú nuôi không đăng ký hoặc không đủ điều kiện đăng ký (ví dụ như giống chó dữ) thì di dời thú nuôi khỏi cụm chung cư hoặc nhốt/giữ thú nuôi trong phạm vi căn hộ của mình.

Sau thời gian trên, chung cư cũng triển khai đội tuần tra cơ động hay còn gọi là đội an ninh nhằm tăng cường kiểm soát an ninh, đặc biệt để đảm bảo quy định về thú nuôi mà Hội nghị nhà chung cư thông qua được tuân thủ nghiêm túc. Theo đó, khi phát hiện cư dân dắt thú nuôi không đăng ký đi vào khu vực chung của tòa nhà, vi phạm quy định về thú nuôi sẽ nhắc nhở cư dân chỉ giữ/nhốt thú nuôi trong căn hộ và không đưa vào khu vực chung để đảm bảo an toàn cho cư dân khác.

Ban quản lý phạt được không?

Ông Phạm Hoàng Long, Trưởng Ban quản trị tháp A, chung cư The Gold View (Q.4) cho hay, khi làm thủ tục mua bán với chủ đầu tư, chung cư này không có điều khoản cấm nuôi chó, mèo. Do đó, có những cư dân đã nuôi chó, mèo ngay khi vừa chuyển vào sinh sống.

Khi phát sinh những vấn đề liên quan, một số cư dân bắt đầu phản ánh về việc nuôi chó, mèo trong chung cư, nhưng ban quản trị hay ban quản lý đều không cấm cư dân nuôi được. Thay vào đó, bố trí khu vực công viên biệt lập rộng khoảng 30 – 40 m2 để chó, mèo đi vệ sinh, có người dọn dẹp mỗi ngày.

Hiện nay đã có những chung cư áp dụng quy định cấm nuôi chó, mèo ngay khi bàn giao căn hộ Diệu Mi

Chung cư cũng đưa ra các quy định đối với thú cưng như: không để thú cưng sủa ồn ào, gây mùi hôi ra cộng đồng. Cư dân bắt buộc phải xích, rọ mõm, ôm trên tay khi đưa thú cưng ra khỏi căn hộ; không cho thú cưng đến các khu vực tiện ích, khu vui chơi trẻ em; không để thú cưng phóng uế bừa bãi, đi thang máy riêng,…

Dù có quy định, nhưng vẫn có những cư dân nuôi chó, mèo vi phạm để ảnh hưởng đến người xung quanh. "Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính chỉ quy định đối với các cơ quan quản lý Nhà nước; các ban quản lý, ban quản trị chung cư không có thẩm quyền xử phạt nên không thể phạt được khi cư dân vi phạm các quy định trên", ông Long nói.

Người nuôi chó, mèo phải tự có trách nhiệm

Trưởng ban quản trị tháp A chung cư The Gold View cũng kể, qua các cuộc khảo sát trên nhóm cư dân, vẫn còn 2 luồng ý kiến đối lập nhau về việc nuôi chó, mèo ở chung cư.

Để cư dân nuôi chó, mèo nhưng vẫn đảm bảo môi trường sống văn minh, Trưởng ban quản trị tháp A, chung cư The Gold View cho biết đã chuẩn bị xong dự thảo quy định về nuôi thú cưng ở chung cư.

Chó không rọ mõm khi đến nơi công cộng là nỗi ám ảnh của nhiều người Ngọc Dương

Theo quy định này, người nuôi chó, mèo phải đăng ký với ban quản lý và UBND phường để được cấp sổ tiêm phòng, theo dõi vật nuôi; có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi khác, không gây mùi hôi, tiếng ồn; chủ vật nuôi chịu mọi chi phí dọn dẹp, sửa chữa liên quan do vật nuôi làm bẩn, gây ra. Đặc biệt, khi đưa chó, mèo ra khỏi căn hộ di chuyển trong tòa nhà hoặc khu vực nội khu thì phải sử dụng túi chuyên dụng hoặc xe đẩy vận chuyển chuyên dụng dành riêng cho chó, mèo…

Ông Long giải thích, quy định sử dụng các túi chuyên dụng, xe đẩy chuyên dụng dành cho chó, mèo khi đưa thú cưng ra khỏi căn hộ, di chuyển trong khu vực nội khu là rất văn minh, được các nước phương tây áp dụng từ lâu.

"Quy định này sẽ giúp đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cư dân, đặc biệt là những cư dân dị ứng với lông chó, mèo. Điều này cũng ngăn cư dân chọn những con chó giống lớn, nặng cân, hung dữ có thể gây nguy hại", ông giải thích.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định cũng yêu cầu chủ của vật nuôi phải chịu mọi chi phí dọn dẹp, sửa chữa liên quan do vật nuôi của mình làm bẩn hoặc phá hoại gây ra. Trường hợp chó, mèo tấn công gây thiệt hại thì chủ của vật nuôi phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cư dân vi phạm quy định về nuôi chó, mèo ở chung cư lần 1, chung cư sẽ lập biên bản nhắc nhở, lần 2 chuyển cơ quan chức năng kèm các bằng chứng để đơn vị đúng thẩm quyền lập biên bản xử phạt.

Từng ở qua nhiều chung cư, ông Long cho rằng, có chung cư đã áp dụng quy định cấm nuôi chó, mèo ngay từ khi ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Để xã hội văn minh, người nuôi chó, mèo ở chung cư cần có trách nhiệm với chính vật nuôi của mình và mọi người xung quanh bằng cách vệ sinh sạch sẽ, chấp hành nghiêm quy định. "Nhà nước nên có quy định để thống nhất, tránh tình trạng mỗi chung cư làm một kiểu, ban quản trị cùng ban quản lý đau đầu về chế tài", ông Long nêu ý kiến.