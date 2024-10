Quân Nga tiến đến mỏ than lớn, ngành thép Ukraine lo

Một cây cầu bị phá hủy tại thị trấn Pokrovsk ở miền đông Ukraine ẢNH: REUTERS

Khi tiến đến trung tâm tiếp tế chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine, quân đội Nga cũng đang tiến đến một mỏ than cốc cung cấp nhiên liệu cho ngành công nghiệp thép của nước này.

Lực lượng Nga đã di chuyển đến cách thị trấn Pokrovsk ở Donetsk khoảng 12 km, áp đảo lực lượng phòng thủ của Ukraine với số lượng và trang thiết bị vượt trội. Theo Reuters, hàng ngàn người dân đã sơ tán và các tuyến đường bộ, đường sắt quan trọng từ thị trấn này có nguy cơ bị cắt đứt.

Nguồn than cốc duy nhất

Cách trung tâm thị trấn khoảng 10 km về phía tây có một mỏ khai thác một loại than đặc biệt dùng để sản xuất than cốc, một nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất thép. Trong khi đó, thép chỉ đứng sau nông nghiệp về mặt đem lại ngoại tệ cho Ukraine.

Theo dữ liệu thương mại, xuất khẩu kim loại của Ukraine có giá trị gần 2 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm nay, số tiền cần thiết để duy trì hoạt động của Ukraine sau 2 năm rưỡi kể từ khi Nga đưa quân sang.

Ông Oleksandr Kalenkov, người đứng đầu hiệp hội các nhà sản xuất thép của Ukraine, cho biết việc mất mỏ Pokrovsk - nguồn than cốc duy nhất trong nước - có thể khiến sản lượng thép sụt giảm.

"Chúng tôi có thể sản xuất tới 7,5 triệu tấn thép vào cuối năm nay và trong năm tới, chúng tôi đã chứng kiến sản lượng tăng lên hơn 10 triệu tấn. Nhưng nếu mất Pokrovsk thì chúng tôi sẽ giảm xuống còn 2-3 triệu tấn", ông cho biết.

Thiếu nhiên liệu, mất khả năng cạnh tranh

Lời cảnh báo nghiêm trọng này là lời nhắc nhở về việc nền kinh tế của Ukraine có thể bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Nga.

Ông Anatoliy Starovoit, người đứng đầu hiệp hội than cốc Ukrkoks (Ukraine), cho biết nước này sản xuất khoảng 3,5 triệu tấn than cốc trong năm ngoái, chỉ sử dụng nguyên liệu từ mỏ ở Pokrovsk.

"Chúng tôi không biết lấy than ở đâu nếu mất Pokrovsk. Rất khó để đưa than vào bằng cách nhập khẩu, ngày nay không dễ để đưa than vào bằng đường biển", ông lo ngại.

Ukraine có một số cảng nước sâu trên biển Đen, nhưng các nhà sản xuất thép sẽ gặp khó khăn khi nhập khẩu khối lượng lớn than vì những rủi ro quân sự và do các cảng được xây dựng để xuất khẩu chứ không phải nhập khẩu.

Một số nhà sản xuất đã tiến hành dự trữ để đề phòng nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Một nguồn tin trong ngành thép cho biết các nhà sản xuất hy vọng tìm được nguồn than cốc thay thế từ những nơi khác ở Ukraine nếu các mỏ Pokrovsk bị mất quyền kiểm soát, nhưng chắc chắn sẽ phải nhập khẩu và làm tăng chi phí sản xuất, khiến thép kém cạnh tranh hơn.

Ukraine đã sản xuất hơn 4,3 triệu tấn sản phẩm thép cán từ tháng 1-8.2024, trong đó 66% được xuất khẩu. Các nước EU chiếm 72% khối lượng xuất khẩu, theo liên minh các nhà sản xuất thép.