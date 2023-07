Quân nhân tuyên bố lật đổ chính phủ ở Niger

"Chúng tôi, các lực lượng quốc phòng và an ninh... đã quyết định chấm dứt chế độ" của Tổng thống Bazoum... Chấm dứt chế độ mà bạn biết là do tình hình an ninh ngày càng xấu đi và công tác điều hành tệ hại", Đại tá Amadou Abdramane cho biết trên truyền hình Niger vào đầu ngày 27.7. Ông ngồi đọc tuyên bố và vây quanh ông là 9 binh sĩ khác mặc quân phục, theo AFP.

Ông Abdramane cho biết họ đã đóng cửa biên giới Niger và áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, đồng thời toàn bộ các cơ quan tổ chức đều bị tạm ngừng hoạt động. Ông cũng cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài.

Đại tá Amadou Abdramane phát biểu trên truyền hình Niger đầu ngày 27.7 REUTERS

Trước đó trong ngày, AFP dẫn một nguồn tin cho biết các thành viên bất mãn của Lực lượng Bảo vệ Tổng thống đã phong tỏa lối vào phủ tổng thống ở thủ đô Niamey của Niger và giam giữ ông Bazoum. Sau khi các cuộc đàm phán thất bại, lực lượng này "từ chối thả tổng thống", theo nguồn tin.

Cộng đồng Kinh tế Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Liên minh Châu Phi (AU) đều lên án sự việc mà họ gọi là "âm mưu đảo chính". Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Bazoum cũng gọi sự việc là "âm mưu đảo chính", và nói rằng nỗ lực này "chắc chắn sẽ thất bại".

Tổng thống Benin Patrice Talon dự kiến tới Niamey vào ngày 27.7 để nói chuyện với cả hai bên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, sau cuộc gặp với Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu ở Abuja, thủ đô Nigeria, hôm 26.7. Ông Tinubu cho biết ông Talon sẽ cố gắng làm trung gian hòa giải với cả Lực lượng Bảo vệ Tổng thống và ông Bazoum nhằm tìm kiếm một thỏa thuận.

Là một trong số ít các nhà lãnh đạo thân phương Tây ở khu vực Sahel của châu Phi, Tổng thống Bazoum được bầu vào năm 2021, nắm quyền lãnh đạo một quốc gia chịu gánh nặng nghèo đói và có lịch sử bất ổn kinh niên.

Trong một bài đăng trên Twitter (nay đã được đổi tên thành X), văn phòng ông Bazoum cho biết "các thành viên của Lực lượng Bảo vệ Tổng thống đã nổi cơn tam bành... (và) đã cố gắng giành được sự ủng hộ của các lực lượng vũ trang quốc gia và lực lượng vệ binh quốc gia nhưng không thành công".

Sau tuyên bố trên truyền hình của nhóm quân nhân Niger, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi lập tức thả Tổng thống Bazoum, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông Blinken nói viện trợ kinh tế của Mỹ cho Niger sẽ phụ thuộc vào việc quốc gia này có duy trì được "quản lý dân chủ" hay không.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết ông đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Bazoum và khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Mỹ" đối với nhà lãnh đạo cũng như nền dân chủ ở Niger. Theo ông Blinken, Mỹ sẽ "sát cánh với người dân Niger và các đối tác khu vực và quốc tế trong việc lên án nỗ lực giành chính quyền bằng vũ lực và đảo ngược trật tự hiến pháp này".