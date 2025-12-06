Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quán nước giữa vườn nho ở TP.HCM gây sốt
Video Đời sống

Quán nước giữa vườn nho ở TP.HCM gây sốt

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
06/12/2025 04:34 GMT+7

Giữa TP.HCM xuất hiện một quán nước ngay dưới giàn nho trĩu quả, thu hút nhiều người tìm đến trải nghiệm. Mô hình kết hợp không gian vườn nho và dịch vụ giải khát này tạo thêm địa điểm check-in ngay tại thành phố.

Một vườn nho rộng hơn 2.300 m² kết hợp quán nước đang trở thành điểm đến mới ở khu vực quận 12 cũ, TP.HCM. Hàng trăm gốc nho trĩu quả cùng mô hình nông trại giúp du khách có cảm giác như bước vào một phiên bản thu nhỏ của vùng nho Ninh Thuận.

Quán nước giữa vườn nho ở TP.HCM gây sốt

Chủ vườn nho cho biết ý tưởng này được anh ấp ủ gần 10 năm. Xuất thân là hướng dẫn viên du lịch, anh từng đi nhiều nơi và thấy các địa phương mang đặc sản lên thành phố để quảng bá nên anh cũng mong muốn được góp phần cho mọi người biết đến quê hương của mình nhiều hơn bằng cách mang mô hình ấy đến TP.HCM.

Ban đầu, mô hình chỉ hướng đến hoạt động tham quan vườn nho. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu trải nghiệm của khách cao, anh Hồng mở thêm quầy nước và phục vụ nhiều món ăn đặc trưng Phan Rang. Không gian bên dưới giàn nho trĩu quả trở thành nơi khách có thể nghỉ chân, thưởng thức nước trái cây và tìm hiểu thêm về nông sản Phan Rang.

Quán nước giữa vườn nho ở TP.HCM gây sốt - Ảnh 1.

Giàn nho trĩu quả

ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Ngoài nho, nơi đây còn có đàn cừu để phục vụ khách chụp ảnh, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Hoạt động cho cừu ăn hoặc chụp ảnh cùng đàn cừu là một trong những trải nghiệm được yêu thích.

Nhiều khách cho biết họ tìm đến vì không gian thoáng đãng, khác biệt so với các quán cà phê trong phố. Giàn nho phủ bóng tạo thành khu vực mát mẻ tự nhiên, giúp du khách dễ dàng dừng chân, chụp ảnh hoặc đưa trẻ nhỏ đến trải nghiệm.

Ngoài việc thưởng thức đồ uống, nhiều gia đình chọn nơi đây làm điểm vui chơi cuối tuần nhờ không gian rộng, ít tiếng ồn và phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Một số bạn trẻ cũng xem khu vườn như “góc tránh nóng” trong những ngày thời tiết oi bức.

Quán nước giữa vườn nho ở TP.HCM gây sốt - Ảnh 2.

Một số bạn trẻ cũng xem khu vườn như “góc tránh nóng” trong những ngày thời tiết oi bức.

ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Nhờ lợi thế vừa gần gũi thiên nhiên vừa thuận tiện di chuyển trong nội thành, địa điểm này nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều người muốn tìm không gian thư giãn mà không phải đi xa.

Mô hình vườn nho - quán nước của anh Hồng hiện thu hút khá đông khách, đặc biệt vào cuối tuần. Sự kết hợp giữa nông nghiệp đô thị và dịch vụ giải trí được nhiều người đánh giá là mới mẻ, phù hợp xu hướng tìm kiếm không gian gần gũi thiên nhiên của giới trẻ.

Tin liên quan

Cụ bà U.80 bán báo: Gần nửa thế kỷ đón bình minh với mùi mực mới

Cụ bà U.80 bán báo: Gần nửa thế kỷ đón bình minh với mùi mực mới

Dưới những nhịp sống hối hả của thành phố không ngủ, bà Trần Thị Ngọc Ánh (72 tuổi, chủ sạp báo trên đường Phan Văn Hân, phường Gia Định, TP.HCM) vẫn lặng lẽ ngồi ở góc phố quen, nơi bà đã gửi gắm nửa đời mình vào những tờ báo in. Thời đại thay đổi, báo giấy chật vật níu giữ chỗ đứng, nhưng với bà, nghề bán báo chưa từng cũ.

Độc lạ quán nước ‘thả dây’ ở TP.HCM: Khách mỏi cổ nhưng thích thú

Khám phá thêm chủ đề

quán nước TP.HCM vườn nho mô hình quán nước Ninh Thuận hái nho Phan Rang Nho Ninh Thuận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận