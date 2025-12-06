Một vườn nho rộng hơn 2.300 m² kết hợp quán nước đang trở thành điểm đến mới ở khu vực quận 12 cũ, TP.HCM. Hàng trăm gốc nho trĩu quả cùng mô hình nông trại giúp du khách có cảm giác như bước vào một phiên bản thu nhỏ của vùng nho Ninh Thuận.

Quán nước giữa vườn nho ở TP.HCM gây sốt

Chủ vườn nho cho biết ý tưởng này được anh ấp ủ gần 10 năm. Xuất thân là hướng dẫn viên du lịch, anh từng đi nhiều nơi và thấy các địa phương mang đặc sản lên thành phố để quảng bá nên anh cũng mong muốn được góp phần cho mọi người biết đến quê hương của mình nhiều hơn bằng cách mang mô hình ấy đến TP.HCM.

Ban đầu, mô hình chỉ hướng đến hoạt động tham quan vườn nho. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu trải nghiệm của khách cao, anh Hồng mở thêm quầy nước và phục vụ nhiều món ăn đặc trưng Phan Rang. Không gian bên dưới giàn nho trĩu quả trở thành nơi khách có thể nghỉ chân, thưởng thức nước trái cây và tìm hiểu thêm về nông sản Phan Rang.

Giàn nho trĩu quả ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Ngoài nho, nơi đây còn có đàn cừu để phục vụ khách chụp ảnh, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Hoạt động cho cừu ăn hoặc chụp ảnh cùng đàn cừu là một trong những trải nghiệm được yêu thích.

Nhiều khách cho biết họ tìm đến vì không gian thoáng đãng, khác biệt so với các quán cà phê trong phố. Giàn nho phủ bóng tạo thành khu vực mát mẻ tự nhiên, giúp du khách dễ dàng dừng chân, chụp ảnh hoặc đưa trẻ nhỏ đến trải nghiệm.

Ngoài việc thưởng thức đồ uống, nhiều gia đình chọn nơi đây làm điểm vui chơi cuối tuần nhờ không gian rộng, ít tiếng ồn và phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Một số bạn trẻ cũng xem khu vườn như “góc tránh nóng” trong những ngày thời tiết oi bức.

Nhờ lợi thế vừa gần gũi thiên nhiên vừa thuận tiện di chuyển trong nội thành, địa điểm này nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều người muốn tìm không gian thư giãn mà không phải đi xa.

Mô hình vườn nho - quán nước của anh Hồng hiện thu hút khá đông khách, đặc biệt vào cuối tuần. Sự kết hợp giữa nông nghiệp đô thị và dịch vụ giải trí được nhiều người đánh giá là mới mẻ, phù hợp xu hướng tìm kiếm không gian gần gũi thiên nhiên của giới trẻ.