Tối 23.3, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Lợi Đông (thành phố Thủ Đức) phong tỏa quán phở trên đường Nguyễn Cơ Thạch để điều tra vụ nổ, nghi rò rỉ khí.

Quán phở phát nổ trong đêm ở Thủ Đức, nghi rò rỉ khí

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, quán phở trên đường Nguyễn Cơ Thạch bất ngờ phát nổ từ bên trong.

Tại hiện trường, nhiều tài sản trong quán hư hỏng, cửa kính vỡ vụn, văng tung tóe, xe máy đậu trước quán cũng bị ngã.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas, gặp nguồn nhiệt nên phát nổ.

Hiện trường vụ nổ tại quán phở ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Hiện chưa ghi nhận người bị thương. Lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ nổ.