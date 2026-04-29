Quán quân 'Đấu trường tiếu lâm' Duy Khương: 5 con vẫn bị nghi 'bóng' vì mê giả gái
Quán quân 'Đấu trường tiếu lâm' Duy Khương: 5 con vẫn bị nghi 'bóng' vì mê giả gái

Hải Duy - Hữu Tín
29/04/2026 20:00 GMT+7

Dù đã lập gia đình và có 5 con, quán quân 'Đấu trường tiếu lâm' Duy Khương vẫn không ít lần vướng nghi vấn giới tính vì thường xuyên đảm nhận các vai giả gái. Nam diễn viên tin rằng khi trưởng thành, các con sẽ nhìn nhận đó là sự hy sinh và nỗ lực vì gia đình.

Tạo hình diễn viên Duy Khương trong phim kinh dị Heo năm móng với vai bà Bảy Bóng

Duy Khương sinh năm 1990, quê Kon Tum (Quảng Ngãi cũ), tham gia nhiều gameshow truyền hình như Cười xuyên Việt, Đấu trường tiếu lâm... Anh có tuổi thơ nhiều biến động khi bố mẹ ly hôn từ lúc mới 4 tháng tuổi, được mẹ một mình nuôi dưỡng. Sau khi thi trượt đại học, Duy Khương vào TP.HCM lập nghiệp, bén duyên với nghệ thuật.

Năm 2016, anh tham gia Đấu trường tiếu lâm, trở thành học trò của Trấn Thành và giành quán quân. Duy Khương ghi dấu ấn với lối diễn duyên dáng, đặc biệt qua các vai giả gái trong những dự án như: Chợ tình, Học viện khó đỡ, Tiệm tóc bất ổn, Mèn đét ơi, Gia đình cục súc… Mới đây, anh góp mặt trong phim điện ảnh Heo năm móng do đạo diễn Lưu Thành Luân thực hiện, vào vai bà Bảy Bóng, nghệ nhân múa bóng rỗi chuyên thực hiện các nghi lễ tại miếu Ông Tà. Phim còn quy tụ dàn diễn viên như NSƯT Ốc Thanh Vân, nghệ sĩ Thanh Thủy, Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Lê Quốc Nam…

Duy Khương thấy may mắn khi được vợ và gia đình thấu hiểu

Duy Khương cho biết đầu năm anh có dự định hạn chế đóng vai giả nữ để tìm kiếm những cơ hội mới. Tuy nhiên, khi nhận lời mời tham gia Heo năm móng, anh bất ngờ vì ban đầu được giới thiệu không phải giả gái, nhưng khi đọc kịch bản lại vào vai "bóng". Sau thời gian cân nhắc, nam diễn viên quyết định nhận lời vì bị thuyết phục bởi câu chuyện thú vị, khai thác yếu tố nhân quả và đời sống tâm linh, thay vì chỉ đơn thuần hù dọa.

Dù thường xuyên đảm nhận các vai giả gái, Duy Khương cho biết anh may mắn khi luôn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ vợ và gia đình để yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Nam diễn viên chia sẻ bà xã không những không nghi ngờ về giới tính mà còn thoải mái trước những lời đồn, thậm chí thích hình ảnh chồng lúc cải trang nữ nhân.

Sau những biến cố trong cuộc sống, Diệp Bảo Ngọc chọn cách sống tích cực, học cách buông bỏ và trân trọng hiện tại. Với cô, hào quang nghệ thuật không phải là tất cả, bởi 'sự nghiệp lớn nhất' của người phụ nữ đôi khi lại chính là những đứa con và mái ấm của mình.

