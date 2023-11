Quán quân The Face Vietnam Huỳnh Tú Anh tỏa sáng tại Vietnam International Fashion Week 2023

Mở màn cho sàn runway đêm công diễn đầu tiên, Quán quân The Face Vietnam 2023 - Huỳnh Tú Anh đã xuất hiện với thiết kế lụa tơ tằm được dập nhăn tinh tế cùng phần nhấn nhá bởi chi tiết voan choàng thướt tha trong bộ sưu tập (BST) Sóng tơ của nhà thiết kế (NTK) Vũ Việt Hà.

Với vị trí mở màn cho BST Sculpture của NTK Phan Đăng Hoàng, Huỳnh Tú Anh đã diện lên mình thiết kế ấn tượng với sự kết hợp giữa váy da đen và áo lụa xanh cẩm thạch, thể hiện trọn vẹn những bước đi thuần thục của một người mẫu chuyên nghiệp, góp phần làm nên thành công cho buổi "triển lãm" thời trang của nhà thiết kế trẻ tài năng.

Huỳnh Tú Anh mở màn cho BST của NTK Phan Đăng Hoàng

Màn trình diễn của NTK Hoàng Quyên với BST Chợ tình mang màu sắc nghệ thuật hội họa trừu tượng, được lấy cảm hứng từ những đóa hoa nở rộ rực rỡ ở những đỉnh núi cao, trong đó Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh đảm nhận vai trò vedette.

Tú Anh làm vedette giúp NTK Hoàng Quyên đưa hội họa trừu tượng lên thời trang

Không khí đêm thứ 2 tại sàn diễn Vietnam International Fashion Week mùa thu - đông 2023 "cháy" hơn với sự xuất hiện của vedetle Huỳnh Tú Anh trong bộ cánh sang trọng nhưng đầy ma mị trong BST Eternal Romance của thương hiệu I.H.F (London, Anh quốc). Với thiết kế được lấp đầy bởi những đóa hoa hồng ở phần vai, cổ tay và tà váy một cách vô cùng tỉ mỉ, Huỳnh Tú Anh ghi điểm trong lòng công chúng khi diễn kết hợp cùng nón hoa.

Quán quân The Face Huỳnh Tú Anh hóa quý cô kiêu sa khép màn BST Eternal Romance của thương hiệu I.H.F (Anh quốc)

NTK Phạm Trần Thu Hằng mang đến BST Mad 1- Variation lấy ý tưởng từ sự biến dị, đột biến của sinh vật, hướng tới tương lai cùng những thay đổi, phát triển theo cách mà chúng ta không thể đoán được. Để truyền tải thông điệp về thời trang bền vững và bảo vệ môi trường, BST sử dụng hoàn toàn chất liệu có thể tái chế để tạo nên những thiết kế độc đáo và mang đậm phong cách futuristic cá tính, trẻ trung. Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh chính là người nắm giữ vị trí vedette của bộ sưu tập lần này. Bộ đồ tone đen với điểm nhấn là chiếc cánh dơi phát sáng cùng thần thái chiến binh.



Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh diễn vedette với trang phục có điểm nhấn là chiếc cánh dơi phát sáng

Đến với Tuần lễ Thời trang Quốc Tế Việt Nam thu đông 2023, NTK Henry KOF mang tới BST White Love, dùng chính những mảnh ghép đổ vỡ trên chặng đường khi anh trở về Việt Nam từ Ý để xây dựng sự nghiệp. Anh chọn thế giới của tình yêu, hình ảnh đẹp đẽ nhất của cuộc đời người con gái, cộng thêm những thăng trầm trong cuộc sống của anh, để kết nối chúng lại với nhau. Đảm nhận vị trí vedette cho show diễn, Huỳnh Tú Anh hóa thân thành "cô dâu" trong ngày trọng đại với vẻ tinh khôi trong trang phục đầm dạ hội ren xuyên thấu được dệt từ rất nhiều sợi tơ tằm xếp chồng lên nhau không theo chủ đích nào, tạo nên cái nhìn độc đáo cho thiết kế.

Huỳnh Tú Anh làm vedette trong BST White Love của NTK Henry KOF



Được "chọn mặt gửi vàng" trở thành vedette cho BST For the love of all của NTK Xuân Thu Nguyễn cùng thương hiệu Xuan Paris, Huỳnh Tú Anh diện bộ cánh đen với tà váy dài kiêu sa, cùng găng tay trắng xếp ly. Bộ trang phục được thiết kế táo bạo đã không làm khó những bước catwalk đầy thần thái của người mẫu Gen Z triển vọng của làng mốt Việt.

Huỳnh Tú Anh trình diễn vedette thần thái trong bộ sưu tập For the love of all của thương hiệu Xuan Paris

Khép lại đêm công diễn thứ 3, thương hiệu CEM của Lê Minh Ngọc đã mang đến sàn diễn Vietnam International Fashion Week thu đông 2023 BST mùa lễ hội - Flamorous với 30 thiết kế cá tính và phá cách, trong đó Huỳnh Tú Anh được chọn trình diễn một mẫu được lấy cảm hứng từ những ngọn lửa đầy mạnh mẽ.

Đêm bế mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam thu đông 2023 vào tối 11.11 tại Cung Thể Thao Quần Ngựa, số 30 Văn Cao, Ba Đình - Hà Nội, sẽ tiếp tục diễn ra với sự tham gia của thương hiệu Jang Hana, NTK Ivan Trần và đặc biệt là BST khép lại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2023 của NTK Adrian Anh Tuấn.