Văn hóa

Quán quân UOB POY Việt Nam nhận 500 triệu đồng, tranh tài khu vực Đông Nam Á

Nguyễn Quang Hải
08/05/2026 12:30 GMT+7

Ngày 8.5, cuộc thi UOB Painting of the Year (UOB POY) mùa 4 chính thức khởi động tại Việt Nam nhằm tiếp tục tìm kiếm và nâng đỡ các tài năng hội họa trong khu vực Đông Nam Á.

Trong 3 năm qua, UOB POY Việt Nam đã thu hút sự tham gia rộng rãi trên toàn quốc và dần trở thành một nền tảng uy tín, góp phần hỗ trợ sự phát triển nghệ thuật và kết nối các nghệ sĩ Việt Nam với những cơ hội trong khu vực và quốc tế.

Đại diện ban tổ chức cho biết bước sang năm thứ 4, cuộc thi tiếp tục hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng cộng đồng nghệ thuật địa phương, tạo cơ hội để nghệ sĩ Việt kết nối với sân chơi khu vực và quốc tế, đồng thời kỳ vọng đón nhận nhiều tác phẩm truyền cảm hứng trong mùa giải năm nay. 

Giải thưởng trị giá 500 triệu đồng dành cho Quán quân UOB POY Việt Nam - Ảnh 1.

Tác giả Cao Văn Thục bên tác phẩm Gắn kết tạm thời - tác phẩm chiến thắng UOB POY Việt Nam lần 3

ẢNH: BTC

Hội đồng giám khảo cuộc thi năm 2026 gồm các nghệ sĩ tên tuổi và chuyên gia uy tín với kinh nghiệm quốc tế sâu rộng như: ông Trọng Gia Nguyễn, nghệ sĩ và giám tuyển, Trưởng ban giám khảo, đồng thời là đại diện Việt Nam trong vòng chấm giải khu vực tại Singapore; tiến sĩ Bridget Tracy Tan, Giám đốc cấp cao Phòng tranh Nghệ thuật và Viện Nghệ thuật Đông Nam Á; họa sĩ Trần Văn Thảo.

"Tôi kỳ vọng sẽ nhận được bất ngờ trước các tác phẩm gửi dự thi, và thông qua chính tác phẩm ấy, khám phá những câu hỏi và thách thức đang thôi thúc các nghệ sĩ. Điều gì đang chiếm trọn sự tìm tòi của họ? Những câu hỏi đó tham vọng đến mức nào, và vì sao họ lại lựa chọn hội họa làm phương thức để hồi đáp?", ông Trọng Gia Nguyễn cho biết.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài từ nay đến hết ngày 31.7.2026. Kết quả được công bố tại lễ trao giải vào tháng 9.2026. Quán quân UOB POY Việt Nam sẽ nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và đại diện Việt Nam tranh tài cùng các quán quân từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan cho giải thưởng UOB POY khu vực Đông Nam Á.

Người chiến thắng giải thưởng khu vực sẽ nhận thêm 13.000 SGD cùng cơ hội tham gia chương trình lưu trú nghệ sĩ ở nước ngoài. Giải thưởng UOB POY khu vực Đông Nam Á năm 2026 sẽ được công bố tại lễ trao giải khu vực tổ chức ở Singapore vào tháng 10.2026.

Nguyễn Việt Cường đoạt giải 'Nghệ sĩ thành danh' tại UOB Painting of the Year lần 2

Giải thưởng UOB Painting of the Year năm thứ 2 vừa được trao cho nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường với tác phẩm mang tên 'Dòng chảy'.

