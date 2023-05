Quán tri thức số 12: Trẻ mầm non bị bạo hành liên tục: làm sao chấm dứt?

Tiến sĩ Trần Thị Tâm Minh, Phó Trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sài Gòn là khách mời chia sẻ về câu chuyện giáo viên mầm non bạo hành trẻ với những góc nhìn của một nhà quản lý giáo dục mầm non.