Quan trọng là sự chuẩn bị

Bởi theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua thì chỉ còn khoảng 5 tháng nữa, quy định mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải chính thức có hiệu lực. Dù không phải tất cả các xe đang lưu hành đều phải kiểm định nhưng nếu chỉ một nửa, thậm chí 1/3 số lượng xe hiện có thôi, cũng là con số rất lớn, một khối lượng công việc đồ sộ và ảnh hưởng đến hàng chục triệu người. Vì thế, sự quan tâm, lo lắng là có thể hiểu được. Câu hỏi đặt ra là vậy người dân lo lắng nhất điều gì trong việc kiểm định khí thải xe máy? Đầu tiên là sợ phải xếp hàng, chờ đợi mệt mỏi, tốn thời gian, công sức. Trước đó, chúng ta đã chứng kiến chủ xe ô tô xếp hàng đăng kiểm từ đêm đến sáng, thậm chí phải chạy từ tỉnh này sang tỉnh khác, kéo dài tới nay vẫn chưa hết phập phồng trước nguy cơ tái diễn ùn tắc. Trong khi so với xe máy, số lượng ô tô là rất khiêm tốn. Do đó, nếu không có sự chuẩn bị chu đáo, lộ trình khoa học... thì không chỉ người dân mệt mỏi mà cơ quan quản lý cũng vất vả để thực hiện khối lượng công việc khổng lồ này.

Thứ hai là chi phí, không chỉ là phí kiểm định mà chi phí để đáp ứng yêu cầu, điều kiện kiểm định của một lượng xe không nhỏ. Đó là nâng cấp, thay phụ tùng, thậm chí có khả năng phải thay cả xe. Mà đối tượng đi xe máy không vượt qua được các quy định về khí thải phần lớn là người lao động nghèo. Với họ, chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà còn là sinh kế. Cũng bởi các lý do này mà suốt gần 15 năm kể từ khi Chính phủ phê duyệt chủ trương kiểm soát khí thải xe máy tới nay, dù một số địa phương không ít lần nâng lên đặt xuống muốn thí điểm mà vẫn chưa thể thực hiện.

Nhưng giờ thì không thể và cũng không nên chần chừ thêm nữa việc kiểm soát khí thải xe máy, không chỉ vì luật có hiệu lực mà còn vì môi trường sống, là bầu không khí hít thở hằng ngày của mỗi chúng ta. Vậy làm thế nào để đưa luật vào cuộc sống một cách hiệu quả và nhận được sự đồng thuận của người dân? Thiết nghĩ, vấn đề quan trọng nhất là "đánh tan" nỗi lo ngại của 70 triệu chủ xe bằng thủ tục kiểm định đơn giản nhất, nơi kiểm định thuận tiện nhất, các điều kiện kiểm định phù hợp nhất và chi phí ít nhất có thể. Muốn vậy, phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Đơn cử, quy định rõ ràng, khoa học về các loại xe cần kiểm định khí thải; hạ tầng cơ sở thực hiện kiểm định đầy đủ, đồng bộ, tránh tình trạng xếp hàng, ùn tắc như đã từng xảy ra với nhiều dịch vụ trước đó; nghiên cứu chính sách hỗ trợ chi phí đăng kiểm, chuyển đổi xe cho các đối tượng khó khăn... Đặc biệt, cần có lộ trình phù hợp, tránh gấp gáp, dồn cục gây phiền phức, xáo trộn đời sống và việc làm của người dân. Có như vậy việc kiểm soát khí thải với xe máy mới hiệu quả và người dân cũng đồng tình ủng hộ một chủ trương lớn của nhà nước.

Chúng ta đã có bài học kinh nghiệm trong triển khai đăng kiểm ô tô, đăng ký SIM chính chủ và mới nhất là xác thực khuôn mặt khi chuyển khoản từ 10 triệu đồng trở lên, đều là các quy định cần thiết, nhằm bảo vệ người dân nhưng do quy trình, thủ tục còn rắc rối, sự chuẩn bị chưa đầy đủ dẫn đến nhiều người bị "ám ảnh". Hy vọng rằng lần này với sự chuẩn bị kỹ hơn, việc kiểm định khí thải xe máy sẽ được thực hiện khoa học, thông suốt, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, nhất là ở các thành phố lớn.