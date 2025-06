Quán xôi, miến cua… lại được Michelin đề xuất năm 2025: Liệu có tăng giá?

Michelin Guide vừa qua đã công bố danh sách các cơ sở ăn uống được vinh danh năm 2025 tại ba thành phố: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Ở hạng mục Michelin Selected (nhà hàng/quán ăn do Michelin Guide đề xuất) quán xôi gà Number One trên đường Nguyễn Trung Trực (Q.1), quán miến cua Thúy 94 cũ trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1), quán Bếp Người Hội An trên đường Trần Quốc Toản (Q.3)… tiếp tục lọt vào danh sách này.

Là động lực để tiếp tục phấn đấu

Trao đổi với Thanh Niên, anh Nguyễn Hiếu Trung (43 tuổi), quản lý quán xôi gà Number One cho biết, bản thân phấn khởi và vui mừng khi một lần nữa được Michelin đề xuất. Anh xem đây là động lực để tiếp tục phấn đấu mang lại sự tin tưởng tuyệt đối cho không chỉ khách trong nước mà còn với cả du khách quốc tế. Anh Trung là con trai của bà Lê Thị Thịnh (68 tuổi), chủ quán xôi gia truyền ngon nức tiếng gần chợ Bến Thành này.

Anh biết được thông tin này từ người em trai, cả nhà không khỏi bất ngờ vì tiếp tục được Michelin đề xuất. Công việc buôn bán bận rộn nên anh nhận niềm vui trong sự ngỡ ngàng.

Bà Thịnh, mẹ anh Trung là chủ quán xôi gà Number One ẢNH: DƯƠNG LAN

"Tôi hy vọng sau niềm vui này, du khách biết đến quán xôi bán đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, khách không có sự ngỡ ngàng khi đến ăn xôi ở khu vực chợ Bến Thành. Từ khi có Michelin đề xuất, việc kinh doanh của quán khởi sắc, được nhiều thực khách biết đến hơn", anh Trung chia sẻ.

Món xôi gà được nhiều người biết đến ẢNH: NVCC

Bà Trúc Mai (51 tuổi), 1 trong 2 chủ quán miến cua Thúy 94 cũ chia sẻ thấy vui và xúc động vì quán ăn tiếp tục lọt vào danh sách Michelin tin tưởng đề xuất. Đây cũng là minh chứng rõ nét để thực khách càng tin tưởng lựa chọn ghé quán thưởng thức các món ăn.

"Tôi biết rằng quán chỉ mới lọt vào hạng mục do Michelin đề xuất, chưa được sao nhưng cũng là kết quả rất đáng mừng. Tôi kinh doanh quán ăn nhỏ lẻ, chưa dám đặt là "restaurant" (nhà hàng – PV) nhưng may mắn vẫn được mọi người biết đến và đề xuất. Tối 5.6, chúng tôi cũng bay ra Đà Nẵng để nhận giải thưởng danh giá này", bà Trúc Mai cho hay.

Anh Nguyễn Hàn Thiên (38 tuổi), chủ quán Bếp Người Hội An biết ơn và cảm thấy có thêm niềm vui vì quán ăn nhỏ nằm giữa lòng Q.3 lại được may mắn có tên trong danh sách Michelin đề xuất 2 năm liên tiếp.

"Khi cầm trên tay chiếc cúp lưu niệm, tôi thật sự thấy mình nhỏ bé giữa hàng triệu quán xá thân quen ở TP.HCM tấp nập. Giải thưởng lần này đánh dấu 5 năm trưởng thành và có thêm chặng đường đáng nhớ của quán", anh Thiên bày tỏ.

Liệu có tăng giá?

Anh Hiếu Trung cho hay, giá của các món xôi vẫn được giữ nguyên, không có sự thay đổi trong thời gian tới. 2 năm nay, quán vẫn để mức giá từ 30.000 đồng – 40.000 đồng để khách trong nước lẫn khách nước ngoài dễ dàng thưởng thức.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để quán xôi Number One mang lại sự trải nghiệm tuyệt vời, không để thực khách nuối tiếc khi tin vào Michelin đề xuất", anh Trung nói.

Bà Trúc Mai chia sẻ, từ tháng 1.2025, do vật giá leo thang nên quán buộc phải tăng thêm 10.000 đồng/món. Sự điều chỉnh này được cho là phù hợp với tình hình kinh doanh ở thời điểm hiện tại và được thực khách đồng ý, tiếp tục ủng hộ.

Món cua chiên được nhiều người lựa chọn khi đến quán của bà Mai ẢNH: DƯƠNG LAN

"Chúng tôi tăng từ khoảng 6 tháng nay chứ không phải sau khi đạt giải thưởng Michelin đề xuất mới tăng giá. Quán sẽ lấy giải thưởng để làm động lực tiếp tục cố gắng, không phải dùng danh tiếng để tăng giá, khiến thực khách buồn lòng", bà Mai cho hay.

Anh Hàn Thiên nói rằng, lần thứ hai liên tiếp lọt vào danh sách Michelin đề xuất nhưng quán vẫn giữ nguyên triết lý kinh doanh ban đầu: cố gắng nấu món ăn ngon với giá trị thực sự, không phải chạy theo danh hiệu.

Anh Hàn Thiên vui mừng khi Bếp Người Hội An được Micheclin đề xuất ẢNH: NVCC

"Tôi càng không muốn vì danh hiệu để tăng giá, giá vẫn giữ nguyên dù có được Michelin đề xuất hay không. Việc tăng giá (nếu có) là do đứng trước lạm phát của nền kinh tế khi tiền thuê mặt bằng tăng theo năm, tiền chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, hay những chính sách thuế mới…. Những chủ quán như chúng tôi chẳng ai muốn tăng giá trừ khi bị buộc vào thế. Mỗi lần tăng tôi đều rất đắn đo cân nhắc vì muốn giữ quán là nơi gần gũi có mức giá hợp lý phải chăng, bình dân", anh Thiên trải lòng.