Quảng Bình: Bắt cô gái gây ra nhiều vụ trộm cắp

Ngày 17.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quý (20 tuổi, trú tại thôn Đông Đức, xã Đức Trạch, H.Bố Trạch) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong 3 ngày liên tiếp, Quý gây ra 3 vụ trộm cắp trên địa bàn B.H

Trước đó, vào ngày 8.3, Nguyễn Thị Quý đã đột nhập Trung tâm chăm sóc sức khỏe (đường Ngô Gia Tự, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình), trộm 9,5 triệu đồng.

Đến 21 giờ ngày 9.3, Quý chạy xe mô tô BS 73F1 - 371.34 đến nhà của bà Nguyễn Thị H. (thôn Nam Sơn, xã Hải Phú, H.Bố Trạch) với ý định trộm cắp tài sản. Chờ lúc bà H. lơ là, Quý đã lẻn vào trộm 5 triệu đồng.

Tiếp đó, đến 8 giờ ngày 10.3, đến chơi tại nhà người thân, Quý phát hiện nhà chị Phan Thị Th. (37 tuổi, thôn 1, TT.Hoàn Lão, H.Bố Trạch) cách đó khoảng 600 m sơ hở nên đột nhập lấy trộm chiếc túi xách bên trong có 6 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Qua quá trình đấu tranh cùng bằng chứng Công an H.Bố Trạch đưa ra, Quý đã thừa nhận hành vi của mình. Ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Quý. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.