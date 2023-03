Bắt người phụ nữ ở Quảng Bình lừa đảo, mạo danh chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Ngày 13.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Loan (36 tuổi, trú tại ngõ 136, đường Lê Thành Đồng, P.Hải Thành, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản