Quảng Bình: Bắt quả tang thanh niên tàng trữ trái phép hơn 30 kg pháo hoa

Ngày 31.12, Công an H.Bố Trạch cho hay vừa phá thành công chuyên án 1221P, bắt giữ Ngô Văn Thái đang vận chuyển, tàng trữ pháo hóa nổ trái phép.

Trước đó, tối 30.12, lực lượng Công an H.Bố Trạch, Công an xã Bắc Trạch và Công an xã Thanh Trạch phối hợp bắt quả tang Thái điều khiển xe mô tô mang biển số 73F1 - 068.00 chở 20 hộp pháo hoa nổ.

Qua đấu tranh khai thác, Thái khai nhận đang cất giấu pháo hoa nổ trái phép tại nhà ông Nguyễn Văn Tuấn (ở cùng thôn, là cậu ruột của Thái).





Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ông Nguyễn Văn Tuấn, lực lượng công an thu giữ 6 hộp pháo hoa nổ.

Tổng cộng số pháo bị phát hiện, thu giữ nặng hơn 30 kg. Ngô Văn Thái khai nhận đã mua số pháo đó từ một người không quen biết để bán lại kiếm lời.

Hiện Công an H.Bố Trạch đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ vận chuyển, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép này.