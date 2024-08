Quảng Bình: Cán bộ ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo

Ngày 8.7, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình cho biết cán bộ tại Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy (H.Lệ Thủy) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo.

Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo T.L

Vào sáng 5.8, bà Đ.T.C (thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy) đến Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy, và yêu cầu rút số tiền hơn 90 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để chuyển vào tài khoản của một người khác. Sau khi nghe yêu cầu của khách hàng, cán bộ nhân viên đã nghi ngờ giao dịch có bất thường. Tuy nhiên bà C. vẫn yêu cầu thực hiện giao dịch với lý do nhận một kiện hàng từ nước ngoài gửi về.

Sau khi nắm bắt thông tin, đại diện lãnh đạo của Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy đã trao đổi với bà C. Theo bà C., bà nhận được thông báo về việc có một kiện hàng từ nước ngoài gửi về, bà C. sẽ được nhận kiện hàng với điều kiện thanh toán 50% giá trị đơn hàng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định vụ việc nói trên là hành vi lừa đảo, Quỹ tín dụng nhân dân xã Liên Thủy đã ngừng giao dịch, bảo đảm an toàn cho khách hàng.