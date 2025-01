Quảng Bình: Cận tết, hai đầu cầu Gianh ùn tắc nghiêm trọng

Trưa 25.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã cử lực lượng để điều phối, xử lý ùn tắc ở hai đầu cầu Gianh.

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao gây ùn tắc ở khu vực cầu Gianh thuộc địa phận H.Bố Trạch và TX.Ba Đồn.

Ùn tắc giao thông ở hai đầu cầu Gianh ẢNH: T.L

Anh Thanh Cương (trú tại H.Quảng Trạch) cho biết, lượng xe đổ về quá nhiều khiến ùn tắc kéo dài hơn 2 km tại vị trí cầu Gianh hướng nam - bắc.

"Tôi di chuyển trên QL1 hướng nam - bắc đến chợ Bắc Trạch (H.Bố Trạch) khoảng 11 giờ trưa nay thì gặp tình trạng ùn tắc. Đoàn xe kéo dài hơn 2 km", anh Cương nói.

Hiện tại, có 3 tổ công tác gồm Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, Đội CSGT Công an H.Bố Trạch và Đội CSGT Công an TX.Ba Đồn có mặt tại hiện trường để điều phối.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, nguyên nhân ùn tắc chủ yếu do lượng người dân về quê ăn tết quá đông, gây áp lực lên cầu Gianh. Lực lượng chức năng đang phân luồng, tránh ùn tắc kéo dài ảnh hưởng đến kết cấu cầu và đảm bảo an toàn cho người dân.