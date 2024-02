Cầu Gianh, điểm đen ùn tắc trên QL1

Đ ƯỜNG 4 LÀN, CẦU 2 LÀN

Cầu Gianh nằm trên QL1, đầu phía bắc thuộc P.Quảng Thuận (TX.Ba Đồn), đầu phía nam thuộc xã Hạ Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình). Cầu dài hơn 746 m, rộng 12 m, từng là niềm vui của người dân khi thay thế những chuyến phà qua lại sông Gianh. Tuy nhiên, sau hơn 25 năm hoạt động (từ cuối năm 1998), dù đã nhiều lần được duy tu, nâng cấp, cầu dần không theo kịp sự gia tăng về số lượng phương tiện giao thông. Hiện cầu Gianh lại trở thành nguyên nhân gây ùn tắc cục bộ trên QL1. Trong khi QL1 nhiều năm qua đã được mở rộng, phần đường trước khi lên cầu 4 làn thì cầu vẫn chỉ 2 làn. Những lúc cao điểm, khi lượng xe qua lại tăng cao, cầu Gianh trở thành một điểm nghẽn giao thông.

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở khu vực cầu Gianh sau Tết Nguyên đán 2024

THANH LỘC

Tại khu vực trên hoặc gần cầu Gianh, mỗi khi có tai nạn giao thông, lập tức xảy ra tắc đường cục bộ. Lòng cầu quá hẹp, lại được sử dụng hỗn hợp cho các loại phương tiện, nên mỗi lần các xe tránh hay vượt nhau đã nảy sinh nhiều tình huống nguy hiểm. Dịp tết, lưu thông qua cầu Gianh trở thành "cơn ác mộng" với nhiều tài xế. Gần nhất, hôm 15.2 (mùng 6 tết), PV Thanh Niên nhận được rất nhiều phản ánh của các tài xế về việc họ phải mất hơn 1 giờ mới thoát ra khỏi đoạn QL1 bị tắc nghiêm trọng khoảng 5 km từ ngã tư Quảng Thọ (TX.Ba Đồn) đến cầu Gianh. Tài xế V.A.Q (trú TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết nhiều năm đi trên tuyến đường này cũng gặp ùn tắc cục bộ nhưng chưa khi nào tắc kinh khủng như vừa qua.

Trước đó, vào ngày 5.2, khu vực cầu Gianh cũng kẹt cứng với hàng trăm xe xếp hàng ở phía nam cầu Gianh, từ xã Hạ Trạch (H.Bố Trạch) đến đoạn dẫn lên cầu.

G IẢI PHÁP NÀO CHO CẦU Gianh ?

Khi khu vực cầu Gianh bị tắc, không chỉ các tài xế mà lực lượng CSGT cũng rất vất vả để xử lý. Trong vụ tắc đường nghiêm trọng hôm 15.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động quân số nhiều nhất có thể để phối hợp với Công an TX.Ba Bồn, Công an H.Bố Trạch phân luồng giao thông. Tuy nhiên, như thừa nhận của lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng đã phải rất vất vả vì lượng xe dồn về quá lớn, trong khi lòng cầu quá hẹp.

Dòng xe lưu thông hướng bắc - nam ngày mùng 6 tết (15.2) phải nhích từng chút một khi qua đoạn cầu Gianh THANH LỘC

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 21.2, ông Lê Văn Thủy, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình, cho biết lãnh đạo tỉnh đã sớm nhìn nhận được vấn đề và đã nhiều lần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Bộ GTVT về việc đầu tư mở rộng cầu Gianh. Đến tháng 1.2024, Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên QL1, trong đó có cầu Gianh. "Điều này sẽ giúp phá vỡ thế "nút cổ chai" trên QL1 đoạn qua Quảng Bình, khi đường 4 làn mà cầu chỉ 2 làn", ông Thủy nói.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, phương án được duyệt sẽ xây dựng một đơn nguyên cầu mới với bề rộng 12 m, dài gần 745 m kết hợp cầu cũ thành 4 làn đường trong lòng cầu. Quy mô đường đầu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, mở rộng nền đường phù hợp với quy mô 4 làn, bề rộng nền đường 20,5 m. Chủ đầu tư dự án là một ban quản lý dự án của Bộ GTVT, nên theo ông Thủy, hiện địa phương chưa có thông tin cụ thể về tiến độ triển khai. Tuy nhiên, tin vui về dự án được nhiều người dân Quảng Bình và các tài xế thường xuyên qua lại cầu Gianh háo hức chờ mong.