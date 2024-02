Tai nạn giao thông do ý thức lái xe hay thiết kế đường?

Thủ tướng yêu cầu rà soát cao tốc 2 làn xe

Thủ tướng Phạm Minh Chính tối 18.2 đã có công điện yêu cầu Bộ Công an và Bộ GTVT làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn sáng 18.2.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm. Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp. Đặc biệt lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong cả nước.