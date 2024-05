Quảng Bình: Cứu sống 12 ngư dân chìm tàu, tiếp tục tìm 11 ngư dân mất tích

Chiều 6.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đang huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tìm kiếm 11 ngư dân mất tích trên biển.



Trước đó, từ ngày 1.5 đến sáng 3.5, trong lúc đánh cá trên biển, 4 tàu cá của ngư dân Quảng Bình gặp tai nạn do giông lốc, trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc.

Một số ngư dân được cứu và đưa vào bờ THANH LỘC

Bao gồm: tàu cá QB-92699 TS do ông Nguyễn Đức Trung (49 tuổi, trú tại thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, H.Bố Trạch) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, có tổng cộng 7 thành viên; tàu cá QB-98768 TS do ông Lê Văn Chiến (ở P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn) làm thuyền trưởng, có 5 thành viên; tàu cá QB-93712 TS do ông Phạm Văn Trung (trú xã Quảng Phú, H.Quảng Trạch) làm chủ tàu kiêm máy trưởng, có 7 thành viên; tàu QB-98614 TS do ông Phan Thanh Hùng (ở P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn) làm thuyền trưởng, có 5 thành viên. Tàu QB-98614 TS hiện đang mất liên lạc.

Ngư dân được chăm sóc y tế sau sự cố THANH LỘC

Đến ngày 6.5, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng và ngư dân đã tổ chức tìm kiếm, cứu và vớt 13 người (trong đó 12 người còn sống gồm 6 người đã vào bờ, 6 người khác đang trên đường vào bờ; 1 người đã chết).

Hiện các lực lượng phối hợp vẫn đang tìm kiếm 11 nạn nhân còn lại, gồm 6 thuyền viên trên tàu cá QB-92699 TS (hiện đang mất tích) và 5 thuyền viên trên tàu cá QB-98614 TS đang bị mất liên lạc.

Nhà của một ngư dân đang mất tích ở thôn Tân Mỹ (P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) BÁ CƯỜNG

Đến nay, công tác tìm kiếm cứu nạn các ngư dân mất tích vẫn đang được triển khai rất khẩn trương. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh thông tin các tàu bị nạn; kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.

Đồng thời, phối hợp với địa phương thông báo, kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực các tàu bị nạn hỗ trợ tìm kiếm; trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan cho các lực lượng cứu nạn tại hiện trường; phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình có thuyền viên bị nạn.

Lực lượng chỉ huy, tìm kiếm, cứu nạn đã thiết lập và duy trì kênh liên lạc 24/24 với các tàu trên biển để nắm thông tin, tình hình có liên quan; tổ chức điều tra, xác minh làm rõ các thông tin có liên quan đến vụ việc các tàu cá bị nạn.