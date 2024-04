Xử phạt chủ tàu cá hoạt động du lịch 'chui' tại bán đảo Sơn Trà

Cụ thể, ông Huỳnh Văn U. (50 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), chủ tàu cá ĐNa-50907 kiêm thuyền trưởng, bị Đồn biên phòng Sơn Trà xử phạt 25 triệu đồng về hành vi chở người sai quy định khi hoạt động trên biển khu vực bán đảo Sơn Trà.



Trước đó, ngày 16.4, trong quá trình tuần tra khu vực Bãi Rạng thuộc bán đảo Sơn Trà (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà), tổ tuần tra Đồn biên phòng Sơn Trà phát hiện tàu cá ĐNa-50907 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm này, lực lượng biên phòng phát hiện ông Huỳnh Văn U. điều khiển tàu cá chở 8 du khách không mang áo phao.

Ông U. không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc chở người. Đồn biên phòng Sơn Trà cho biết ông U. đã nhận tiền của nhóm du khách, chở nhóm người này tham quan, lặn ngắm san hô, câu cá.

Xử phạt chủ tàu cá kiêm thuyền trưởng Huỳnh Văn U. NGUYỄN TÚ

Lực lượng biên phòng đã yêu cầu ông U. dừng hoạt động tàu cá, đưa về đơn vị để xử lý.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng, thời gian qua có tình trạng các tàu cá lợi dụng việc khai thác hải sản, kết hợp cho du khách tham gia trải nghiệm câu cá, câu mực tại bán đảo Sơn Trà.

Ngoài ra, một số phương tiện cá nhân như ca nô, xuồng cao tốc chưa đăng ký, đăng kiểm hoặc đăng kiểm hết hạn, chưa đăng kiểm lại nhưng vẫn hoạt động trên tuyến đường thủy.

Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường thủy. Do đó, Bộ Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng lưu ý các du khách nên tìm hiểu và lựa chọn các hoạt động du lịch hợp pháp, đầy đủ các điều kiện hoạt động để đảm bảo an toàn trong mùa du lịch.