Quảng Bình: Khởi tố bị can dùng súng đe dọa người quen

Ngày 17.5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Quý (40 tuổi, ở tổ dân phố Thọ Đơn, P.Quảng Thọ, TX.Ba Đồn) về hành vi đe dọa giết người.

Bị can Quý tại cơ quan điều tra B.H

Theo kết quả điều tra, vào ngày 12.5, chị N.T.P. H (tổ dân phố Minh Lợi, P.Quảng Thọ) gọi Quý để yêu cầu trả tiền mua vật liệu xây dựng, trong lúc nói chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đến chiều cùng ngày, Nguyễn Đức Quý điều khiển xe ô tô mang BS 73A - 186.70 đến nhà ở của chị H. mang theo 1 khẩu súng ngắn màu đen, đi vào nhà, lúc này gặp anh P.C.V đang ngồi ở phòng khách.

Thấy Quý đến tìm vợ, anh V. đi ra cửa gặp Quý và nói chị H. đang đi vắng. Quý lập tức đi vào cầm súng bắn thẳng liên tục 4 phát vào tường nhà. Sau đó Quý lấy súng gí vào đầu anh V. đe dọa bắn.

Tiếp đó, Quý đẩy anh V. ra rồi tiếp tục bắn thêm 1 phát đạn vào tường nhà, rồi đi đến từng phòng trong nhà tìm chị H. nhưng không có. Nghe tiếng động, ông P.X.V và bà N.T.L (bố mẹ của anh V.) ra can ngăn, nhưng Quý vẫn tiếp tục chửi bới và cầm súng đe dọa.

Sau khi nắm bắt được vụ việc, Công an TX.Ba Đồn đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Đức Quý, thu giữ các tang vật liên quan, trong đó có khẩu súng mà Quý dùng đe dọa giết người.