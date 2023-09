Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ tàng trữ ma túy

Ngày 15.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công an tại các địa phương phát hiện, bắt giữ 2 nghi phạm, khởi tố 3 bị can có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 20 giờ ngày 14.9, Công an H.Quảng Ninh bắt quả tang Trần Văn Thuần (19 tuổi, thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh) đang cất giữ túi ni lông màu vàng chứa 7 viên nén hình tròn, màu hồng.

Nghi phạm Trần Văn Vương cùng số tang vật thu được tại nơi ở THANH LỘC

Thuần khai nhận số ma túy tổng hợp được mua từ Trần Văn Vương (32 tuổi, xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh) để sử dụng. Lực lượng Công an H.Quảng Ninh khám xét khẩn cấp nơi ở của Vương, thu giữ thêm 311 viên nén màu hồng và 3 viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Công an H.Quảng Ninh tạm giữ hình sự 2 nghi phạm để tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 7.9, Công an H.Quảng Ninh phát hiện Nguyễn Trường Kha (trú tại xã Lương Ninh) tàng trữ 91 viên ma túy dạng hồng phiến. Khám xét nơi ở của Kha, lực lượng công an phát hiện thêm gần 800 viên ma túy tổng hợp khác.

Hồ Anh Thái bị lực lượng công an bắt giữ CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 9.9, Công an TP.Đồng Hới phát hiện Nguyễn Đắc Vũ (20 tuổi, ở P.Nam Lý) tàng trữ 8 viên ma túy dạng hồng phiến. Vũ có liên quan đến Hồ Anh Thái (30 tuổi, ở TX.Ba Đồn, đang ở trọ tại tổ dân phố 6, P.Nam Lý). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái, lực lượng công an phát hiện 56 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Kha, Nguyễn Đắc Vũ và Hồ Anh Thái.