Quảng Bình: Một phụ nữ lừa 'chạy việc', chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng

Chiều 8.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Lương Ninh và Công an H.Quảng Ninh khám xét và bắt giữ khẩn cấp một nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc lợi dụng lòng tin, giả "chạy việc" cho người khác.

Theo đó, vào thời điểm tháng 8.2021, chị N.T.Q.P (Nam Lý, TP.Đồng Hới) đang tìm việc cho em gái.

Biết được nguyện vọng đó, Nguyễn Thị Vân (38 tuổi, xã Lương Ninh, H.Quảng Ninh) đã giả tạo thông tin Cảng hàng không Đồng Hới đang tuyển nhân viên và bản thân có mối quan hệ để xin được việc cho em gái chị P. Để "xin vào làm việc tại Cảng hàng không Đồng Hới", Vân đưa ra mức giá 500 triệu đồng đối với chị P. cùng với đầy đủ hồ sơ xin việc, và cam kết trong vòng 5 tháng sẽ có quyết định làm việc.

Vân nhiều lần cung cấp cho nạn nhân các thông tin sai lệch về việc sắp được nhận làm và yêu cầu chị P. chuyển thêm tiền để phục vụ cho việc làm hồ sơ xin việc. Từ tháng 8.2021 - 11.2021, số tiền mà chị P. chuyển cho Vân là hơn 750 triệu đồng.





Đến tháng 2.2022, sau nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn không thấy em gái của mình được nhận vào làm việc, cùng với đó chị P. tìm hiểu thì vỡ lẽ Cảng hàng không Đồng Hới không có nhu cầu tuyển người làm. Biết bản thân đã bị lừa, chị P. nhiều lần nhắn cho Vân để xin lại số tiền nhưng không được hoàn trả, mà chỉ nhận thêm lời hứa hẹn.

Ngày 7.6, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Vân.

Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an, Vân thừa nhận cũng với thủ đoạn trên, đã lừa đảo chị T.N.Th (xã Lương Ninh, H.Quảng Ninh) số tiền gần 500 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền Vân lừa đảo được sử dụng cho mục đích cá nhân. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.