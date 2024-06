Quảng Bình: Nhiều lực lượng phối hợp bắt nghi phạm vận chuyển gần 8.000 viên ma túy

Ngày 26.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã chủ trì phối hợp các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đấu tranh thành công chuyên án ma túy lớn.

Trần Nhật Minh khi bị bắt THANH LỘC

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Trần Nhật Minh (30 tuổi, trú tổ dân phố 6, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) là nghi phạm chính trong chuyên án. Ngày 23.6, Minh thuê xe taxi vào địa bàn Quảng Trị để lấy một số lượng lớn ma túy về TP.Đồng Hới.

Theo đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an H.Lệ Thủy và các lực lượng nghiệp vụ triển khai kế hoạch bắt giữ. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận TT.Nông trường Lệ Ninh (H.Lệ Thủy), lực lượng chức năng đã cho dừng xe, kiểm tra phương tiện có Trần Nhật Minh ngồi trên xe.



Tang vật ma túy của vụ án THANH LỘC