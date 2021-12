Quảng Bình: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ

Ngày 29.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các vụ vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ bị phát hiện trong thời gian qua.

Cụ thể, ngày 28.12, Công an H.Quảng Trạch kiểm tra phát hiện tại 2 cơ sở của Công ty TNHH Dũng Hoa (ở thôn Di Luân, xã Quảng Tùng) do ông Nguyễn Trí Dũng làm chủ có 24 mặt hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, gồm: nồi áp suất, máy xay sinh tố, bếp nước và nhiều thiết bị điện tử loa máy.

Trước đó, ngày 27.12, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an H.Lệ Thủy phối hợp với Phòng CSGT kiểm tra, phát hiện xe ô tô khách BS 75B-01990 do Lê Hữu Thành (ở P.5, Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển chở 80 thùng bia nhãn hiệu LEFFE. Lái xe không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổng trị giá lô hàng khoảng 80 triệu đồng.

Cũng tại H.Lệ Thủy, ngày 26.12, trên QL 1 đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, lực lượng tuần tra thuộc Phòng CSGT dừng xe ô tô mang BS 51D-136.50 do Thân Văn Thịnh (ở xã Sơn Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển để kiểm tra và phát hiện xe ô tô này chở 22 bao tải, bên trong chứa 2.915 sản phẩm hàng hóa, gồm: giày, dép, áo quần, túi xách, mũ, thắt lưng mang nhãn mác nước ngoài với tổng trị giá khoảng 420 triệu đồng.





Toàn bộ số hàng hóa nói trên đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tại TP.Đồng Hới, lực lượng công an TP cũng phát hiện vụ vi phạm kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại cửa hàng thời trang nam nữ Yofasa trên đường Trần Hưng Đạo do Trần Đức Linh (quê xã Phong Bình, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) làm chủ. Số hàng hóa gồm quần áo do nước ngoài sản xuất với tổng trị giá khoảng 270 triệu đồng.