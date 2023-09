Quảng Bình: Tạm đình chỉ 3 cơ sở kinh doanh không đảm bảo PCCC

Ngày 29.9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 3 cơ sở kinh doanh do không đảm bảo an toàn về PCCC.

Theo đó, cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động đối với cửa hàng điện máy Tuấn Việt (địa chỉ tại TT.Hoàn Lão, H.Bố Trạch) từ 15 giờ 30 ngày 18.9 đến 15 giờ 30 ngày 18.10.

Công trình kho gạch men số 1 thuộc Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hải Anh (thôn 11 Hữu Cung, xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới) và công trình nhà ở dịch vụ cho thuê Quý Phương (tổ dân phố 15, P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới) bị đình chỉ từ ngày 22.9 đến ngày 22.10.

Hành vi vi phạm của 3 cơ sở này là do đưa công trình vào hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan công an có thẩm quyền theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24.11.2020 của Chính phủ.