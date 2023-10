Quảng Bình: Vi phạm trong khai thác cát, một giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Ngày 20.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Lê Văn Đàn, 52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tâm Anh (trụ sở tại xã Cam Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình).

Bị can Lê Văn Đàn bị khởi tố BH

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 - 2022, Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tâm Anh đã khai thác cát vượt ra ngoài phạm vi cho phép tại thôn Thanh Mỹ (xã Thanh Thủy, H.Lệ Thủy) với tổng khối lượng gần 9.000 m3.

Theo cơ quan điều tra, công ty do bị can Đàn làm giám đốc có chức năng chính là xây dựng các công trình, được cấp phép khai thác cát phục vụ công trình xây dựng. Tuy nhiên, với việc khai thác vượt ra phạm vi cho phép, bị can Đàn đã gây thiệt hại hơn 2,2 tỉ đồng.

Hiện tại, vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý.