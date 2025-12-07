Quang Hà, Châu Gia Kiệt cùng dàn ca sĩ đồng lòng hướng về miền Trung

Tối 6.12, chương trình nghệ thuật thiện nguyện Vòng tay Việt Nam được tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Gia Lai (Bình Định cũ). Sự kiện quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ như Quang Hà, Quách Tuấn Du, Châu Gia Kiệt, Dương Hồng Loan, Đông Đào, Quốc Đại… cùng nhiều doanh nhân và mạnh thường quân tham dự.

Ca sĩ Châu Gia Kiệt chia sẻ anh nhận lời mời biểu diễn khi đang lưu diễn tại Úc và nhanh chóng thu xếp trở về Việt Nam để góp sức hỗ trợ đồng bào miền Trung. ẢNH: DIỆU TÚ

Không khí đêm nhạc trở nên ấm áp khi các nghệ sĩ mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, đồng thời kêu gọi khán giả chung tay đóng góp cho hoạt động cứu trợ. Tại chương trình, ban tổ chức trao hai suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, như lời động viên tinh thần dành cho các em.

Kết thúc đêm diễn, chương trình ghi nhận số tiền gây quỹ 187.655.000 đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự đồng lòng hướng về miền Trung của cộng đồng nghệ sĩ và khán giả.