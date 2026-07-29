Quang Hà hé lộ về người đàn ông đặc biệt trong sự nghiệp

Quang Hà vừa trình làng ca khúc Mẹ ơi hãy yêu con một lần nữa - sáng tác giàu cảm xúc của Đức Thịnh. Với dự án này, nam ca sĩ đầu tư chỉn chu về mặt âm nhạc lẫn hình ảnh, với sự góp mặt của Phương Thanh trong vai trò diễn viên. Đây cũng là dự án mà nam ca sĩ và Quang Cường ấp ủ thực hiện vào tháng Vu Lan.

Quang Hà nói về bầu sô Quang Cường

Quang Cường đón tuổi mới bên Quang Hà và những người bạn thân thiết Ảnh: NVCC

Được biết Quang Cường là bầu sô, cũng là người đồng hành cùng Quang Hà trong chặng đường gần 30 năm ca hát. Do đó, giọng ca Ngỡ từng gọi vui đàn anh là “người đàn ông đặc biệt trong đời”.

“Gần 30 năm đồng hành, đổi lại được một tri kỷ, cùng trải qua tất cả mọi khó khăn, cung bậc cảm xúc từ công việc đến gia đình. Đôi khi chỉ là ánh mắt, một cử chỉ, hành động nhỏ là Quang Cường đã biết tôi muốn gì, cần gì”, anh nói.

Vừa qua, dù bận rộn với công việc song Quang Hà vẫn dành thời gian chúc mừng “ông bầu” bước sang tuổi mới. Chia sẻ về lý do không tổ chức dạ tiệc rầm rộ như lệ thường, Quang Cường cho biết năm nay anh cùng giọng ca Ngỡ đang tập trung dồn toàn bộ sức lực cho việc hoàn thiện ngôi nhà mới.

Quang Cường mong Quang Hà giữ được sự yêu thương từ phía khán giả Ảnh: NVCC

"Năm nay hai anh em tập trung xây nhà. Dự định khi công trình hoàn thành sẽ tổ chức lễ khánh thành và mời bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui một thể. Nếu giờ làm sinh nhật rầm rộ, chỉ 2-3 tháng nữa lại mời khánh thành nhà thì rất ngại cho mọi người", Quang Cường bộc bạch.

Bên cạnh đó, lịch trình công việc dồn dập với chuỗi đêm nhạc liên tục, lịch thu âm dày đặc cùng quá trình chuẩn bị cho các sản phẩm âm nhạc mới khiến Quang Cường quyết định tận hưởng ngày sinh nhật một cách riêng tư nhất.

Bước sang tuổi 50, bầu show Quang Cường thừa nhận bản thân có sự thay đổi lớn về tư duy và cảm xúc. Anh cảm thấy mình chín chắn hơn, sống kín kẽ và hướng nội nhiều hơn. Không còn cầu mong những điều xa hoa cho riêng mình, tâm nguyện lớn nhất của Quang Cường trong ngày sinh nhật lại dành trọn cho người em đã đồng hành cùng mình suốt hơn hai thập kỷ qua. Anh mong Quang Hà luôn giữ được phong độ, chạm đến khán giả bằng những bản tình ca sâu sắc.

Với anh, âm nhạc không chỉ là sự nghiệp mà còn là liều thuốc chữa lành tâm hồn. "Khi Quang Hà hát những bài tình ca đi sâu vào lòng người, Quang Hà sẽ giải tỏa, rà soát lại được nhiều thứ trong con người mình, giúp tâm hồn trẻ trung, cơ thể tươi mới và thăng hoa hơn”, bầu show xúc động chia sẻ.