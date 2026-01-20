Cuộc sống của ca sĩ Quang Hà ở tuổi 45

Theo chia sẻ từ anh trai kiêm quản lý Quang Cường, buổi tiệc được chuẩn bị với tinh thần giản dị, ưu tiên sự gần gũi và cảm giác sum vầy. Mẹ của Quang Hà có mặt từ sớm để chúc mừng ngày vui của con trai. Bên cạnh đó là những người bạn thân thiết trong nhiều năm, từ giới doanh nhân đến nghệ sĩ.

Ca sĩ Maya đến mừng Quang Hà đón tuổi mới Ảnh: NVCC

Trong danh sách khách mời có nhiều gương mặt gắn bó với Quang Hà cả trên sân khấu lẫn ngoài đời như Bằng Kiều, Anh Tú (nhóm Dưa Hấu), Minh Vương, Trịnh Đình Quang, Maya… Những cái tên không xa lạ, nhưng điều đáng nói là họ vẫn xuất hiện đều đặn trong những dịp riêng tư của Quang Hà suốt nhiều năm qua. Như thường lệ, Quang Cường đứng sau lo liệu toàn bộ khâu tổ chức. Hai anh em gắn bó trong công việc gần 30 năm, mối quan hệ không chỉ là quản lý - nghệ sĩ, mà còn là chỗ dựa gia đình.

Trong khoảnh khắc mọi người cùng hát mừng sinh nhật, Quang Hà không phát biểu dài. Anh chọn cách lắng nghe, cười nhiều hơn nói, để buổi tiệc trôi qua nhẹ nhàng đúng như tinh thần mà anh hướng tới ở tuổi mới.

Sau buổi tiệc, Quang Hà chia sẻ đôi dòng về tuổi 45. Không nói nhiều về sự nghiệp hay những cột mốc đã qua, anh nhắc đến việc chậm lại một chút - để nhìn lại những lần vấp ngã, những khoảnh khắc bình thường nhưng đáng giá và những người đã chọn ở lại trong những giai đoạn khó khăn.

Đón tuổi mới, Quang Hà mong sự bình an để đối diện với biến cố và tỉnh táo giữ lại những điều xứng đáng Ảnh: NVCC

Tâm sự của Quang Hà

Với giọng ca Ngỡ, thêm một tuổi không chỉ là con số, mà là trạng thái bình thản hơn sau những biến cố. Anh nói lời cảm ơn gia đình, bạn bè, cả những người từng đến rồi rời đi, bởi mỗi mối quan hệ đều để lại một bài học. Đặc biệt, nam ca sĩ dành lời tri ân cho chính mình vì đã không bỏ cuộc, dù có lúc chỉ còn lại sự im lặng.

Ở tuổi 45, Quang Hà không ước một cuộc đời dễ dàng. Điều anh mong là sự bình an để đối diện biến cố, sự tỉnh táo để giữ lại những điều xứng đáng, và đủ chân thành để tiếp tục yêu thương. Buổi tiệc khép lại gọn gàng, không kéo dài nhưng với Quang Hà, đó là một dấu mốc vừa đủ: không cần ồn ào, chỉ cần những người quan trọng vẫn còn gắn kết.

Quang Hà của hiện tại vẫn miệt mài với công việc nghệ thuật. Suốt hơn 25 năm, anh luôn đề cao cách làm việc chuyên nghiệp và không ngừng trau dồi mỗi ngày. Bên cạnh đó, giọng ca 7X còn khiến nhiều người trầm trồ bởi khối tài sản “khủng”. Thậm chí, một số cư dân mạng còn gọi anh là “đại gia ngầm” của showbiz Việt.