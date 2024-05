Quang Hải sẽ dễ hòa nhập hơn với bóng đá Nhật Bản

Quang Hải rời CLB Hà Nội để gia nhập CLB Pau (giải hạng 2 Pháp) vào mùa hè năm 2022. Đây được đánh giá là quyết định bất ngờ và có tính rủi ro cao, nhưng ngôi sao sinh năm 1997 đã dám đương đầu với thử thách lớn. Tại môi trường bóng đá châu Âu vốn khắc nghiệt, ngôi sao của bóng đá VN đã không thể cạnh tranh vị trí và phải về nước sau vỏn vẹn một mùa giải. Hải đã mất một quãng thời gian dài, chật vật tìm lại phong độ cao trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Và thời gian gần đây, khán giả lại được chứng kiến nhiều hơn những pha xử lý đẳng cấp đậm chất Quang Hải.



Quang Hải (phải) có khả năng sang Nhật Bản thi đấu khi V-League 2023 - 2024 kết thúc ĐỘC LẬP

Hợp đồng của Quang Hải và CLB CAHN đáo hạn vào cuối mùa 2023 - 2024. Nếu không có gì thay đổi, cựu sao CLB Hà Nội sẽ sang Nhật Bản thi đấu, có khả năng khoác áo CLB Consadole Sapporo (J-League 1) vào tháng 9.2024. Báo chí Nhật Bản tiết lộ: "Đứng đằng sau việc đưa Quang Hải sang J-League là ông Yoshikazu Nonomura, nguyên Chủ tịch CLB Consadole Sapporo, hiện giữ chức Chủ tịch các giải đấu chuyên nghiệp Nhật Bản".

Bình luận viên Huỳnh Sang nêu ý kiến: "Với bóng đá VN, việc được sang nước ngoài thi đấu luôn là điều tốt, còn thời điểm nào không quan trọng. Cầu thủ xuất ngoại ở độ tuổi 27, 28 hay 30 đều được, không bao giờ là muộn. Lúc nào cầu thủ cảm thấy họ có quyết tâm cao nhất, dám thoát ra khỏi vùng an toàn thì nên đi".

Ông Sang nhận định: "Bóng đá châu Âu thiên về sức mạnh, khi cầu thủ có thể hình, thể lực vượt trội hơn. Giải hạng 2 Pháp và CLB Pau có nhiều cầu thủ gốc Phi, nên Quang Hải khó lòng cạnh tranh. Trong khi đó, bóng đá Nhật vẫn sử dụng sức mạnh, cường độ vận động cao và có nhiều "Tây". Tuy nhiên, những nước châu Á có sự tương đồng về văn hóa, nên cầu thủ VN dễ hòa nhập hơn. Về thể chất và thể hình, bóng đá Nhật Bản không bằng châu Âu, nên đây có thể là sân chơi phù hợp hơn với Hải. Các cầu thủ Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat đã thành công khi chơi ở J-League 1. Do đó, không có lý do gì để không đặt niềm tin vào Hải. So với việc đi châu Âu, tỷ lệ thành công khi Hải cập bến Nhật Bản sẽ cao hơn. Khát khao của Hải rất lớn. Khi chưa thành công, anh ấy lại đặt ra cho mình một mục tiêu mới để chinh phục. Thành công chỉ đến với người biết kiên trì theo đuổi mục tiêu, có khát khao và nghị lực chinh phục".