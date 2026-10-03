Quang Hùng MasterD giành quán quân 'Tinh hà say hi'

Tối 2.10, Tinh hà say hi tổ chức đêm công bố và trao giải tại TP.HCM, khép lại hành trình của mùa đầu tiên. Với 4,1 triệu lượt bình chọn, Quang Hùng MasterD xuất sắc lên ngôi quán quân. Trong khi đó, sở hữu 3,5 triệu lượt bình chọn, Dương Domic được xướng tên ở vị trí á quân.

Khoảnh khắc vinh danh của quán quân và á quân 'Tinh hà say hi'

Quang Hùng MasterD giành vị trí quán quân cho mùa giải đầu tiên của Tinh hà say hi Ảnh: NSX

Chia sẻ tại sự kiện, Quang Hùng MasterD gửi lời cảm ơn đến gia đình, ê kíp, khán giả và các "anh trai" đã đồng hành cùng anh trong suốt hành trình. Nam ca sĩ nói: "Tôi đã trải qua một chặng đường dài cùng 23 anh em, có lúc tự tin, có lúc làm tốt nhưng cũng có khi chưa tốt. Tôi thấy may mắn khi cầm trên tay chiếc cúp. Chương trình là môi trường để tôi bù đắp những điều còn thiếu, đồng thời cũng là 'buổi tốt nghiệp' đối với tôi".

Quang Hùng MasterD cũng bày tỏ sự biết ơn với bố mẹ vì đã sinh ra, nuôi dưỡng và tôn trọng con đường âm nhạc anh lựa chọn. Bên cạnh đó, anh cảm ơn ban tổ chức vì đã giúp mình đến gần khán giả hơn, cùng ê kíp, người hâm mộ và tất cả những người đã đồng hành, đặc biệt là MC Trấn Thành. "Cảm ơn FC Music đã luôn đồng hành, yêu thương và ủng hộ 24 anh em", Quang Hùng MasterD nói.

Dương Domic đoạt giải á quân cùng nhiều hạng mục giải thưởng khác Ảnh: NSX

Trong khi đó, Dương Domic bộc bạch anh sẽ ôm chiếc cúp đi ngủ trong tối nay và cho phép bản thân nghỉ ngơi. Nam ca sĩ chia sẻ sáng hôm sau, anh muốn thức dậy, đặt chiếc cúp ở một nơi trang trọng rồi tiếp tục hành trình âm nhạc. Đồng thời, Dương Domic không quên gửi lời biết ơn đến chính mình vì đã không bỏ cuộc, luôn cố gắng cùng những người cộng sự và cộng đồng người hâm mộ.

Trước khi công bố hai giải thưởng quan trọng là quán quân và á quân, trường quay có dịp "nín thở" khi ban tổ chức lần lượt gọi tên top 10 chung cuộc, được lựa chọn từ 16 "anh trai" còn lại của chương trình.

Top 10 lần lượt gồm HURRYKNG, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Wren Evan, CONGB, buitruonglinh, CAPTION BOY, Cody Nam Võ, JSOL và Sơn.K.

Top 10 Tinh hà say hi Ảnh: NSX

Từ top 10, chương trình tiếp tục loại 5 "anh trai" để tìm ra Nhóm nhạc toàn năng – Anh trai "Best 5". Năm cái tên được xướng lên ở hạng mục này gồm: Dương Domic, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, CAPTION BOY và CONGB.

Nhóm nhạc toàn năng – Anh trai "Best 5" Ảnh: NSX

Tiếp đó, CAPTION BOY và buitruonglinh phải dừng chân, qua đó xác định top 3 chung cuộc gồm: Dương Domic, Quang Hùng MasterD và CONGB.

Top 3 Tinh hà say hi Ảnh: NSX

Các "anh trai" khi được xướng tên trong các hạng mục giải thưởng của Tinh hà say hi Ảnh: NSX

Bên cạnh các thứ hạng: quán quân, á quân, top 10, Nhóm nhạc toàn năng – Anh trai "Best 5" và top 3, Tinh hà say hi còn trao nhiều giải thưởng ở các hạng mục khác, nhằm ghi nhận dấu ấn của các "anh trai" trong suốt hành trình tham gia chương trình. Giải thưởng đặc biệt: - Ánh sáng tinh hà: Dương Domic 3 hạng mục do khán giả bình chọn: - Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất: Tiết mục Xoay vòng (thuộc team HURRYKNG, Vương Bình, JSOL, CONGB) - Anh trai trình diễn ấn tượng nhất: Cody Nam Võ - Anh trai thay đổi ấn tượng nhất: Pháp Kiều 7 hạng mục do Ban tổ chức lựa chọn: - Đội trưởng được yêu thích nhất (do 24 "anh trai" bình chọn): Dương Domic - Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất: SECRET - Anh trai đại diện thế hệ trẻ: CAPTION BOY - Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất: Wren Evan - Anh trai sáng tạo nổi bật: JSOL - Anh trai gắn kết anh em: HURRYKNG - Tiên phong đất Việt: Tiết mục Thêu hoa dệt gấm (thuộc team HURRYKNG, CONGB, buitruonglinh và JSOL)



