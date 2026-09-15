Quang Lê nghẹn ngào tiễn biệt nhạc sĩ 'Chiều sân ga'

Mới đây, Quang Lê đăng tải đoạn clip anh đến viếng linh cữu nhạc sĩ Sông Trà trên trang facebook cá nhân có khoảng 3 triệu lượt theo dõi. Nam ca sĩ xúc động nhắc lại những kỷ niệm với cố nhạc sĩ và hát Cõi nhớ để tiễn biệt ông.

Quang Lê kể lúc sinh thời anh từng ba lần đến thăm nhạc sĩ Sông Trà. “Cứ mỗi lần tôi đến thăm là thấy chú có một sáng tác mới”, anh kể.

Cõi nhớ là một trong những ca khúc để lại nhiều kỷ niệm với Quang Lê. Nam ca sĩ cho biết bài hát khi đó chưa có nhiều người thể hiện, nhưng anh đặc biệt yêu thích giai điệu. Nhạc sĩ Sông Trà sau đó ký tặng Quang Lê bản độc quyền ca khúc. “Tôi vẫn còn giữ tấm giấy và chữ ký của chú”, Quang Lê nói.

Quang Lê bay từ Hồng Kông về Việt Nam tiễn biệt nhạc sĩ Sông Trà Ảnh: Cắt từ clip Quang Lê đăng tải

Trước linh cữu nhạc sĩ Sông Trà, nam ca sĩ chọn bài Cõi nhớ để hát. Anh nhắc nhạc sĩ Sông Trà từng khen mình khi thể hiện ca khúc này. “Hôm nay con đến thăm chú để đưa chú về nơi an nghỉ cuối cùng”, Quang Lê nghẹn ngào.

Quang Lê giữ nhiều kỷ niệm với cố nhạc sĩ

Nhạc sĩ Sông Trà tên thật Trần Hữu Châu, quê Quảng Ngãi, là tác giả của nhiều ca khúc trữ tình như Chiều sân ga, Cõi nhớ, Cõi đêm, Hoa tím đợi chờ, Tôi yêu người, tôi xa người. Trong đó, Chiều sân ga được nhiều ca sĩ thể hiện và là một trong những sáng tác được khán giả biết đến nhiều nhất của ông.

Bên cạnh dòng nhạc trữ tình, nhạc sĩ Sông Trà còn có nhiều sáng tác dành cho thiếu nhi. Ông từng viết hơn 200 ca khúc thuộc dòng nhạc này, trong đó nhiều bài được Xuân Mai thể hiện.

Trong những năm hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Sông Trà cũng có mối quan hệ với nhiều nghệ sĩ trong giới nhạc vàng, bolero. Năm 1970, ông cùng Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy và Thông Đạt sang Nhật Bản biểu diễn nghệ thuật. Sau năm 1975, ông thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ Sài Gòn - Gia Định tại TP.HCM.

Với Quang Lê, sự gắn bó với nhạc sĩ Sông Trà còn được ghi dấu qua những sáng tác cố nhạc sĩ gửi gắm cho anh. Nam ca sĩ gọi nhạc sĩ Sông Trà là thầy, trong đó ca khúc Cõi đêm được anh độc quyền phát hành trên đĩa than.

Sau đó, nhạc sĩ Sông Trà tiếp tục hỗ trợ Quang Lê trong quá trình thực hiện Mẹ vẫn đợi con về. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, cố nhạc sĩ hỗ trợ Quang Lê sáng tác phần giai điệu của ca khúc. Những kỷ niệm ấy khiến lần tiễn biệt này càng đặc biệt với Quang Lê. Anh dùng chính âm nhạc của người thầy để nói lời chia tay, trước khi linh cữu nhạc sĩ Sông Trà được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhạc sĩ Sông Trà qua đời lúc 0 giờ 35 ngày 12.9.2026, hưởng thọ 86 tuổi. Sau lễ động quan ngày 14.9, linh cữu ông được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.