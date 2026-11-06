Quang Lê tiết lộ tình trạng sức khỏe của Tố My sau thời gian ở ẩn

Sau thời gian vắng bóng trên sân khấu vì vấn đề sức khỏe, Tố My trở lại với dự án âm nhạc mới, đánh dấu 10 năm hoạt động nghệ thuật. Tại sự kiện ra mắt sản phẩm của đồng nghiệp, Quang Lê gây bất ngờ khi tiết lộ về thời điểm nữ ca sĩ đối diện với biến cố sức khỏe, khiến anh không khỏi lo lắng. Khi được hỏi có người thân bên cạnh hay không, Tố My cho biết gia đình đang túc trực chăm sóc.

Quang Lê kể chuyện Tố My nhập viện, xúc động trước nghĩa tình của “em gái kim cương” Ảnh: NVCC

Vốn có mối quan hệ thân thiết nhiều năm, cả hai thường chia sẻ những chuyện trong công việc lẫn cuộc sống. Quang Lê cho biết hiện tại sức khỏe của đồng nghiệp đã ổn định, chưa cần đến những can thiệp hỗ trợ lớn. Thông tin này phần nào giúp người hâm mộ yên tâm sau quãng thời gian nữ ca sĩ gần như vắng bóng khỏi các hoạt động ca hát.

Trước đó, Tố My cho biết cô từng phải tạm ngừng ca hát gần nửa năm vì biến cố sức khỏe. Khoảng thời gian xa sân khấu khiến nữ ca sĩ hụt hẫng, nhưng sau khi phục hồi, cô nhanh chóng trở lại guồng công việc để chuẩn bị cho album Thương nhau câu hò sắt son, gồm 8 ca khúc đều được đầu tư quay MV.

Quang Lê xúc động trước tình cảm của Tố My

Trong dự án lần này, Quang Lê và Tố My kết hợp ở ca khúc chủ đề do nhạc sĩ Phạm Hồng Biển sáng tác. Theo nam ca sĩ, ban đầu bài hát không nằm trong kế hoạch hợp tác của cả hai. Tố My vốn quen thuộc với dòng nhạc bolero, trong khi ca khúc có màu sắc có phần khác biệt.

Sau biến cố sức khỏe, Tố My tái xuất với dự án âm nhạc đầu tư lớn Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, khi nghe Tố My giới thiệu bản nhạc, Quang Lê lập tức yêu thích và bày tỏ mong muốn được thể hiện. Nữ ca sĩ có chút e dè vì lo chất giọng chuyên bolero của đàn anh có thể không phù hợp. Để thuyết phục cô, Quang Lê nhắc đến ca khúc Hương tóc mạ non, cho thấy anh cũng có thể thể hiện những giai điệu dân ca ngọt ngào. Tố My sau đó đồng ý để cả hai tiếp tục kết hợp.

Ban đầu, Quang Lê dự định về Việt Nam vào tháng 9 để quay hình, sau khi đã thu âm bản demo gửi nhạc sĩ. Tuy nhiên, khi gặp biến cố mất người thân, anh đành lỡ hẹn để ở lại Mỹ. Điều khiến Quang Lê trân trọng là Tố My không thay người song ca dù các cảnh quay khác vẫn được tiếp tục. Cô quyết định giữ riêng ca khúc, chấp nhận quay những phần còn lại và chờ đàn anh trở về để hoàn thiện sản phẩm. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, MV đã nhiều lần được bàn bạc, quay rồi bỏ, sau đó tiếp tục thực hiện cho đến khi cả hai tìm được phương án phù hợp.

Quang Lê cũng nhắc lại nghĩa cử của Tố My trong thời điểm mẹ anh qua đời. Dù ở cách nửa vòng trái đất, nữ ca sĩ vẫn gửi một vòng hoa lớn với dòng chữ “Em gái chia buồn mẹ”. Khi nhìn thấy vòng hoa, anh bất ngờ và xúc động. Nam ca sĩ cho rằng những tình cảm chân thành từ đồng nghiệp như vậy không thể đong đếm bằng tiền bạc.

Tố My và Quang Lê có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống Ảnh: NVCC

Tố My ngày càng cầu toàn sau 10 năm ca hát

Album Thương nhau câu hò sắt son gồm 8 ca khúc, kết hợp những tác phẩm quen thuộc với 2 sáng tác mới của Phạm Hồng Biển là Út cô đơn và Thương nhau câu hò sắt son. Dự án khai thác chất liệu dân ca Nam bộ nhưng có thêm những thử nghiệm trong hòa âm, phối khí.

Sau một thập niên hoạt động nghệ thuật, Quang Lê nhận xét Tố My đã trưởng thành và kỹ tính hơn nhiều. Nếu trước đây, khi làm việc chung chỉ có một vài yêu cầu cần điều chỉnh thì hiện tại cô có thể đưa ra hàng loạt góp ý để sản phẩm đạt đúng mong muốn.

Nam ca sĩ hài hước cho biết đôi lúc anh cũng cảm thấy mệt vì phải hát theo nhiều cách khác nhau mà Tố My yêu cầu. Tuy nhiên, vì tình cảm anh em thân thiết, Quang Lê thường nhường nhịn và sẵn sàng điều chỉnh. Anh tin rằng dù cách xử lý ca khúc có thay đổi, chất giọng đặc trưng của anh vẫn được giữ nguyên. Những điều chỉnh này cũng giúp sản phẩm có màu sắc mới, tạo thêm trải nghiệm cho khán giả.

Trước ý kiến cho rằng giọng hát Tố My có nét gợi nhớ đến Như Quỳnh, Quang Lê cho rằng nhận xét ấy có cơ sở nếu chỉ nghe thoáng qua. Bởi theo thời gian, người nghệ sĩ sẽ dần định hình phong cách riêng. Với Tố My, nam ca sĩ nhận định cô đã có sự chuyển hóa đáng kể, đến mức khán giả hiện nay có thể nhận ra chất giọng đặc trưng ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.