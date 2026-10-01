Tố My đến thăm cơ ngơi của Quang Lê tại Mỹ

Nhân chuyến công tác tại Mỹ, ca sĩ Tố My dành thời gian đến thăm cơ ngơi của Quang Lê. Theo tiết lộ của nữ ca sĩ bolero, dù khá thân thiết với nhau và nhiều lần sang nước ngoài biểu diễn, nhưng đây là lần hiếm hoi cô sang nhà đàn anh.

Tố My nói về mối quan hệ với Quang Lê

Nói thêm về mối quan hệ với giọng ca Cô hàng xóm, Tố My chia sẻ cả hai không chỉ ăn ý trên sân khấu mà còn thân thiết trong cuộc sống đời thường. “Anh em chúng tôi ai cũng có những khuyết điểm, nhưng vẫn rất quý mến nhau”, cô nói.

Tố My hội ngộ ca sĩ Quang Lê tại Mỹ ẢNH: TOMY.TIKTOK

“Tôi biết vừa rồi nhà anh Quang Lê có chuyện buồn, nên tôi mới ngỏ ý đến để thắp hương”, Tố My chia sẻ thêm. Đồng thời, cô dành lời động viên đến đàn anh sau mất mát vừa qua. Về phần mình, Quang Lê cho biết thời điểm anh gặp biến cố mất người thân, đàn em cũng tranh thủ gửi vòng hoa chia buồn. Tình cảm này của giọng ca 9X khiến anh không khỏi xúc động.

Theo đoạn clip được đăng tải, cơ ngơi của Quang Lê được thiết kế hiện đại, mang tông màu trắng sang trọng. Nhân dịp người em thân thiết ghé thăm, nam ca sĩ thoải mái giới thiệu về không gian sống, đồng thời tiết lộ về thực đơn ăn uống giúp bản thân cải thiện vóc dáng.

Chưa dừng lại ở đó, giọng ca Cô hàng xóm còn cất công thực hiện một món ăn dành tặng người đẹp 9X, khiến cô thích thú. “Người ta tới nhà không trà thì nước. Còn tôi không có gì ngoài một ly dinh dưỡng đơn sơ. Món ăn này rất tốt cho bao tử. Bây giờ anh trai tôi đòi công thức về để làm. Mà từ ngày uống cái này, đường tiêu hóa của tôi tốt hơn nhiều”, anh nói.

Tố My dành lời khen ngợi cho thức uống mà đàn anh cất công chiêu đãi. Tuy nhiên cô không quên “nhắc nhở” Quang Lê tiếp tục cải thiện ngoại hình để thon gọn hơn. Nghe vậy, nam ca sĩ tranh thủ “gài kèo” đàn em nếu anh xuống cân sẽ tặng một món đồ hiệu đắt tiền.

Qua cuộc trò chuyện có thể thấy cả hai nghệ sĩ thoải mái tương tác với nhau. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ thân thiết phía sau ánh đèn sân khấu.

Trước đó, trong một lần chia sẻ với Thanh Niên, Tố My cho biết một trong những giọng ca ăn ý nhất đối với cô là Quang Lê. Đã có không ít khán giả ủng hộ, thậm chí ghép đôi vì sự kết hợp của cả hai trên sân khấu. Nói về điều này, người đẹp 9X cho biết mình và đàn anh luôn trân quý, hiểu ý nhau nhưng “chủ yếu là tình anh em, còn chuyện yêu đương trai gái thì không bao giờ có”.