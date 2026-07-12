Nữ diễn viên từng khủng hoảng vì bị cắt vai, yêu cầu rời đoàn

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, thậm chí từng vấp phải sự phản đối từ người thân nên thời gian đầu, Kiều Ngân nộp đơn vào một trường về du lịch. Tuy nhiên, việc tham gia một khóa học diễn xuất ngắn hạn đã mở ra cho cô cơ hội nhận vai diễn đầu tiên. Hành trình này cũng giúp nữ diễn viên nhận ra niềm đam mê của mình.

Hành trình nghệ thuật của Kiều Ngân

Kiều Ngân tự nhận bản thân là người may mắn khi không gặp phải nhiều vấp ngã lớn. Tuy nhiên, ký ức về một biến cố trong những ngày đầu vào nghề vẫn để lại trong cô nỗi hoang mang sâu sắc. Đó là lần người đẹp nhận vai trong một dự án phim được đầu tư kỹ lưỡng. Sau nhiều buổi trao đổi kịch bản, cô cùng ê kíp lặn lội ra tận tỉnh xa để thích nghi với bối cảnh.

Kiều Ngân không ngại biến hóa ở nhiều dạng vai, từ dịu dàng đến cá tính Ảnh: NSX

Chỉ sau 2 ngày bấm máy, đạo diễn bất ngờ thông báo Kiều Ngân không hợp vai và yêu cầu cô rời đoàn. Cú sốc bị cắt vai đột ngột khiến cô gái trẻ rơi vào trạng thái khủng hoảng, hoài nghi năng lực. Sau này cô mới biết, bản thân chỉ là phương án thay thế vì diễn viên ban đầu từ chối vai. Đến khi người đó thay đổi quyết định, cô buộc phải rút lui. Nhìn lại, biến cố ấy giúp Kiều Ngân rèn luyện một tinh thần thép để vững vàng hơn trong chặng đường nghệ thuật.

Kiều Ngân từng thử sức qua rất nhiều loại vai, từ đào thương dịu dàng, những cô nàng đanh đá cho đến các nhân vật phản diện góc cạnh. Dẫu vậy, cô thường bị các đạo diễn mặc định vào những vai diễn chịu thương chịu khổ. Không cam chịu một màu, khi bước lên sân khấu kịch, Kiều Ngân chủ động chuyển mình sang những vai tính cách hoạt bát. Sự đổi mới này là bước đệm để cô tiếp tục bứt phá với các vai phản diện, gai góc trong những năm sau đó.

Kiều Ngân bồi hồi nhớ về kỷ niệm được làm việc cùng vị đạo diễn vốn là người thầy đáng kính của cô tại trường sân khấu. Đó là một dự án đòi hỏi sự nghiêm túc tuyệt đối khi quá trình quay kéo dài tới 8 tháng, và thầy bắt cô phải nghiên cứu nhân vật cực kỳ kỹ lưỡng. Tại phim trường này, lần đầu tiên trong đời Kiều Ngân trải nghiệm cảm giác bị đánh thật trước ống kính.

Kiều Ngân kết hợp cùng Tuyền Mập trong một dự án phim Ảnh: NSX

Khi quay cảnh cận, người thầy đã nói với cô: “Nếu con chịu được thì đánh thật một lần, nếu không chịu được thì người phải quay đi quay lại nhiều lần chính là con. Thầy không nói con diễn hay hay dở, nhưng cảm xúc diễn lần đầu tiên bao giờ cũng dâng trào và tốt hơn những lần sau”. Thấu hiểu lời dạy, cô chấp nhận chịu đau để có được thước phim chân thực nhất, mặc cho bạn diễn nam đóng vai người chồng vì xót xa đã cố gắng nương tay, không dám dùng hết lực.

Đằng sau một Kiều Ngân biến hóa trên màn ảnh là một cô gái dung dị với những nét tính cách rất riêng. Khi được yêu cầu dùng 3 từ để mô tả về bản thân, cô không ngần ngại chọn năng động, ít nói, và chịu khó. Có lẽ chính sự "ít nói và chịu khó" ấy đã giúp cô âm thầm rèn luyện qua từng vai diễn, trong đó vai Hồng của bộ phim Đất mặn vẫn luôn là ký ức sâu sắc và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô.

Nhìn lại chặng đường 13 - 14 năm cống hiến kể từ ngày đầu bước chân vào trường nghệ thuật, điều khiến Kiều Ngân cảm thấy tự hào và trân quý nhất không phải là danh vọng, mà chính là tình cảm yêu thương bền chặt mà đồng nghiệp và công chúng vẫn luôn dành cho cô. Theo nữ diễn viên thì "ánh đèn sân khấu có thể tắt sau mỗi đêm diễn, nhưng sự ghi nhận của khán giả dành cho một người nghệ sĩ chân chính thì vẫn luôn còn mãi".